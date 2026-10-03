Aktivitas Gunung Merapi dalam Sepekan, Sempat Terjadi Hujan di Puncak

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) merilis laporan resmi aktivitas vulkanis Gunung Merapi periode 25 September hingga 1 Oktober 2026.

Kepala BPPTKG Agus Budi Santoso menyampaikan bahwa aktivitas vulkanis gunung berapi aktif di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah tersebut masih terbilang tinggi dengan status aktivitas yang tetap dipertahankan pada level SIAGA.

"Aktivitas vulkanis Gunung Merapi masih cukup tinggi berupa aktivitas erupsi efusif dengan data pemantauan yang menunjukkan suplai magma masih terus berlangsung," ujar Agus Budi Santoso dalam keterangannya pada Sabtu (3/10).

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Berdasarkan hasil pengamatan visual dan instrumental, cuaca di sekitar Merapi umumnya dilaporkan cerah pada pagi dan malam hari, sementara siang hingga sore hari tertutup kabut.

Asap kawah teramati berwarna putih dengan ketebalan tipis hingga tebal bertekanan lemah, memiliki ketinggian antara 25 meter hingga 150 meter dari puncak.

Sepanjang pekan pengamatan ini, tercatat berbagai aktivitas vulkanis yang cukup intensif, meliputi:

- Awan Panas Guguran (APG): Terjadi lima kali dengan jarak luncur maksimum mencapai 2.000 meter ke arah hulu Kali Boyong dan Kali Sat/Putih.

- Guguran Lava: Teramati sebanyak 36 kali dengan detail sebaran meliputi sepuluh kali ke Kali Boyong (maksimal 2.500 m), enam kali ke Kali Krasak (maksimal 1.700 m), satu kali ke Kali Bebeng (1.700 m), serta 19 kali ke Kali Sat/Putih (maksimal 2.500 m).