Skenario Rekayasa Lalu Lintas Saat Malioboro Run 2026, Dimulai Pukul 5 Pagi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Jantung Kota Yogyakarta bersiap menyambut gelombang besar peserta ajang lari bertaraf nasional "Malioboro Run 2026, Culture on Track” yang akan digelar pada Minggu, 4 Oktober 2026.

Sekitar 8.000 pelari dari berbagai penjuru tanah air dipastikan ambil bagian dalam event sport tourism yang mengambil titik start dan finis di Kantor Gubernur DIY, Jalan Malioboro.

Demi kelancaran dan keamanan jalannya acara yang dimulai tepat pukul 05.00 WIB ini, Satlantas Polresta Yogyakarta telah menyiapkan skema rekayasa arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama.

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Titik Rekayasa dan Pengalihan Arus Lalu Lintas

Pengguna jalan, baik pengendara roda dua maupun roda empat, diimbau untuk menghindari kawasan Malioboro dan sekitarnya pada hari Minggu pagi guna menghindari kepadatan.

Rekayasa lalu lintas akan mulai diberlakukan pukul 05.00 WIB dengan rincian titik pengalihan sebagai berikut:

Pintu masuk Malioboro dari arah timur dialihkan menuju Jalan Pasar Kembang.

Penutupan akses dari jalan-jalan sirip menuju Jalan Malioboro.

Penutupan arus di Simpang Koren arah Gedung Agung.

Pengalihan arus di Simpang 4 Gondomanan.

Pengalihan arus di Simpang 3 RS PKU Muhammadiyah.

Pengalihan arus di Simpang 3 Ibu Ruswo.

Pengalihan arus di Simpang 4 Gerjen.

Waktu pelaksanaan rekayasa lalu lintas ini bersifat dinamis dan akan menyesuaikan dengan situasi serta kondisi di lapangan.

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Kantong Parkir untuk Peserta dan Tamu Undangan

Bagi peserta dan pengunjung yang membawa kendaraan pribadi, panitia telah menyediakan sejumlah kantong parkir resmi di sekitar kawasan acara.

Peserta lomba lari dapat memarkir kendaraannya di Jalan Perwakilan, Krisna, Plaza Malioboro, Parkir Beskalan, Parkir Beringharjo, dan Parkir Senopati.