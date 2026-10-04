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Panduan Wisata Naik Trans Jogja dari Stasiun Lempuyangan Menuju Gunung Merapi

Minggu, 04 Oktober 2026 – 10:24 WIB
Panduan Wisata Naik Trans Jogja dari Stasiun Lempuyangan Menuju Gunung Merapi - JPNN.com Jogja
Rute bus trans Jogja ke tempat wisata favorit (Foto: Dok. Dishub DIY)

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi para pelancong yang tiba di Stasiun Lempuyangan dan berencana menikmati sejuknya lereng kaki Gunung Merapi, moda transportasi massal Trans Jogja menawarkan rute transit yang terintegrasi.

Dengan memadukan beberapa koridor bus, perjalanan dari jantung kota menuju kawasan utara Sleman dapat ditempuh secara efisien.

Berikut adalah panduan rute transit Trans Jogja yang dapat diandalkan untuk perjalanan dari Stasiun Lempuyangan menuju kawasan kaki Gunung Merapi.

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Tahap 1: Berangkat dari Stasiun Lempuyangan (Jalur 4A)
Perjalanan dimulai tepat di dekat kawasan Stasiun Lempuyangan. Penumpang dapat naik melalui halte terdekat untuk menggunakan Jalur 4A.

Rute awal ini akan membawa Anda melintasi kawasan perkotaan dan pusat pendidikan melalui jalur berikut:
Stasiun Lempuyangan – Halte Krisdosono – UKDW – Halte RS Bethesda – Halte TJ Cik Di Tiro 2 – TPB SMPN 1 Yogyakarta – Vokasi UGM – FKG UGM (Selatan) – Halte RS Sardjito (Barat) – MM UGM – TPB Hotel Vidi Jakal – Hokben Jakal (Barat) – Halte TJ RRU Kentungan hingga tiba di Terminal Condong Catur.

Alternatif Jalur
Sebagai pelengkap koridor kota, terdapat pula Jalur 4B yang melayani rute sebaliknya atau lintasan kota seperti TPB Pasar Giwangan 1, TPB Gudang SGM, Halte Muhammadiyah 3, Halte TJ Universitas Ahmad Dahlan, TPB Jl. Pramuka, Pandeyan, UTY Glagahsari, SGM Kusumanegara, Timoho, APMD, UIN Sunan Kalijaga, Halte Gedung Wanita, RRI Gejayan, Plaza UNY, Santren, hingga akhirnya bertemu kembali di Terminal Condong Catur.

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Tahap 2: Titik Transit Utama di Terminal Condong Catur
Setibanya di Terminal Condong Catur, Anda harus turun dan melakukan transit untuk berpindah ke armada bus yang mengarah langsung ke utara (kawasan lereng Merapi).
Terminal ini menjadi titik simpul krusial penghubung antara wilayah perkotaan Yogyakarta dan Kabupaten Sleman bagian atas.

Tahap 3: Menuju Kaki Gunung Merapi
Dari Terminal Condong Catur, Anda memiliki dua pilihan utama koridor bus Trans Jogja untuk meneruskan perjalanan hingga ke gerbang kawasan Merapi, yakni Terminal Pakem:

Bagi Anda yang ingin pergi ke kawasan kaki Gunung Merapi dari Stasiun Lempuyangan, bisa menggunakan Trans Jogja dengan panduan berikut ini.
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