Kapolri Baru Mutasi Petinggi Polda, Kapolda DIY Turut Diganti

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komjen Suyudi Ario Seto memutasi sejumlah perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen). Langkah ini diambil beberapa hari setelah pelantikannya sebagai orang nomor satu di tubuh Polri.

Total ada 88 pati dan pamen diganti berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tanggal 2 Oktober 2026.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa mutasi dilakukan sebagai upaya pengembangan karier bagi personel kepolisian.

"Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karir dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian," katanya, Sabtu (3/10).

Dari total mutasi yang dilakukan, 19 di antaranya merupakan jabatan kapolda.

Salah satu penyegaran dilakukan dengan pergantian di struktur pimpinan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Jabatan kapolda DIY sebelumnya dipimpin oleh Irjen Pol Anggoro Sukartono.

Kini jabatan kapolda DIY yang baru beralih ke Irjen Pol Langgeng Purnomo.

"Setiap personel yang mendapatkan amanah jabatan baru tentu diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya," ujarnya.