Jadwal Lengkap Bioskop Yogyakarta Hari Ini, Minggu 4 Oktober 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu libur akhir pekan ini dengan menonton film di bioskop, deretan pusat perbelanjaan dan sinema di Yogyakarta menawarkan berbagai pilihan film menarik—mulai dari drama keluarga, horor komedi, hingga kembalinya epik sinematik Avengers Endgame: Encore.

Berikut adalah ringkasan jadwal tayang bioskop di Yogyakarta untuk hari ini, Minggu 4 Oktober 2026:

1. Ambarrukmo Plaza

Mal populer di jantung kota ini menayangkan ragam film pilihan seperti Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu?, Forgotten Island, hingga Avengers Endgame: Encore.

Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu?: 12:00, 14:15, 16:30, 18:45, 21:00

Forgotten Island: 12:05, 16:30

Warga Rusun 609: 12:15, 14:20, 16:25, 18:30, 20:35

Avengers Endgame: Encore: 12:40, 16:10, 19:40

Resident Evil: 12:45, 14:50, 16:55, 19:00, 21:05

Agensi Rumah Tangga: 14:15, 18:40, 20:55

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2. Empire XXI

Bioskop legendaris di kawasan Lempuyangan ini menghadirkan suasana menonton klasik dengan pilihan film terfavorit hari ini:

Verity: 12:00, 16:30, 20:50

Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu?: 12:10, 14:25, 16:40, 18:55, 21:10

Daniel and the Fiery Furnace: 12:30, 14:40, 16:50, 19:00, 21:10

Avengers Endgame: Encore: 12:35, 16:05, 19:35

Resident Evil: 13:20, 15:15, 17:10, 19:05, 21:00

Lobang Buaya: 309 Hari Sebelum Tragedi Berdarah: 14:20, 18:50

3. Jogja City Mall (JCM)

Bagi Anda yang berada di wilayah Sleman bagian barat, JCM menyiapkan jadwal penayangan yang lengkap dari siang hingga larut malam:

Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu?: 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50

Digger: 12:15, 16:30

Agensi Rumah Tangga: 12:20, 14:30, 16:40, 18:50, 21:00

Avengers Endgame: Encore: 12:45, 16:10, 19:35

Forgotten Island: 12:45, 16:55

Lobang Buaya: 309 Hari Sebelum Tragedi Berdarah: 13:20, 15:15, 17:10, 19:05, 21:00

Resident Evil: 14:40, 18:55, 20:45

Daniel and the Fiery Furnace: 14:50, 19:00, 21:05

4. CGV Pakuwon Mall (Hartono Mall)

Menawarkan berbagai format studio mulai dari Regular, Velvet, SphereX, ScreenX, hingga 4DX:

Avengers Endgame: Encore (SphereX, Velvet, ScreenX, 4DX): Jam tayang bervariasi pukul 10:30, 11:15, 14:00, 16:00, 16:45, 17:00, 17:30, 19:35, 20:20, 20:35, 21:00.

Daniel and the Fiery Furnace: 11:45, 18:30

Ibu Bagaimana Aku Tanpamu: 13:45, 21:25

Chiikawa the Movie: The Secret of the Mermaid Island: 11:35

Warga Rusun 609: 11:20, 16:15, 18:15, 20:25

Verity: 20:50

Forgotten Island (4DX / Velvet): 12:10, 14:45

Digger: 18:45

5. CGV Transmart Maguwo

Pilihan alternatif di area timur Jogja dengan harga tiket yang terjangkau:

Avengers Endgame: Encore: 12:40, 19:10

Daniel and the Fiery Furnace: 11:35, 16:20

Ibu Bagaimana Aku Tanpamu: 12:30, 14:50, 17:10, 19:30

Chiikawa the Movie: The Secret of the Mermaid Island: 13:50, 15:55

Warga Rusun 609: 18:00, 20:10

Agensi Rumah Tangga: 11:45, 20:50

Forgotten Island: 14:05, 18:35

Spider-Man: Brand New Day: 16:10

Selamat menikmati akhir pekan! Disarankan untuk memesan tiket secara daring (online) terlebih dahulu guna memastikan ketersediaan kursi terbaik untuk film pilihan Anda. (mar3/jpnn)