RSUD Yogyakarta Luncurkan Komunitas Pasien Jantung

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - RSUD Yogyakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta meluncurkan Komunitas Pasien Jantung (Kompas Jantung) pada Minggu (4/10). Komunitas ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa kebersamaan sesama pasien penyakit jantung.

Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Budi Santosa Asrori mengapresiasi terbentuknya Kompas Jantung.

"Ini memberikan rasa kebersamaan bagi semuanya. Bapak ibu yang rutin berobat di RSUD ini agar menambah semangat dan rasa bahagia," kata Budi.

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Menurutnya, rasa bahagia dianggap mampu meringankan beban dalam kehidupan sehari-hari.

“Manfaatkan Kompas di RSUD Kota Yogyakarta ini untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya mencegah penyakit jantung maupun penyakit-penyakit yang berhubungan dengan jantung dan darah,” ujarnya.

Direktur RSUD Kota Yogyakarta Ariyudi Yunita mengungkapkan bahwa penyakit jantung menjadi salah satu penyakit dengan risiko kematian tertinggi.

"Namun, risiko penyakit jantung dapat dikurangi melalui pola hidup sehat, aktivitas fisik cukup dan tidak merokok serta pengendalian tekanan darah, gula darah dan kolesterol," katanya.

Menurutnya, menjaga kesehatan jantung menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, hal-hal kecil dan konsisten perlu dilakukan guna menjaga kesehatan jantung. (mcr25/jpnn)