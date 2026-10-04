Pameran Manunggal Fair 2026 Terlaksana Tanpa APBD Kulon Progo

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menggelar Pameran Pembangunan Manunggal Fair 2026 yang diklaim tanpa suntikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Perayaan Hari Jadi ke-75 Kulon Progo lewat ajang tersebut membuktikan bahwa kemeriahan skala besar dan roda ekonomi rakyat tetap bisa berputar tanpa membebani keuangan daerah.

Hingga hari ketujuh pelaksanaannya di Alun-Alun Wates, total pengunjung yang sudah datang ke Pameran Manunggal 2026 mencapai 106 ribu orang.

Di balik suksesnya laju Manunggal Fair tahun ini tersimpan skema kolaborasi strategis yang dirintis sejak 15 Juli 2026.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kulon Progo Bambang Sutrisno mengungkapkan bahwa beban operasional dan pendanaan perhelatan akbar ini sepenuhnya berada di pundak Perumda Aneka Usaha Kulon Progo.

"Penyelenggaraan Manunggal Fair tahun ini tidak menggunakan APBD Kabupaten Kulon Progo. Seluruh biaya operasional menjadi tanggung jawab Perumda Aneka Usaha," tegas Bambang.

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Sementara pihak korporasi daerah memegang kendali penuh atas pembiayaan dan operasional, Pemkab Kulon Progo melalui Diskominfo mengambil peran strategis dalam hal koordinasi, pengawasan, hingga diseminasi informasi ke masyarakat luas.

Model pembagian peran ini memastikan acara berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran.