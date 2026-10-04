Guru Besar UGM: Kuliah Gratis Pemerintah Jangan Hanya Sasar Mahasiswa PTN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Rencana pemerintah untuk menghadirkan program pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi dinilai perlu dirancang dengan prinsip keadilan dan pemerataan.

Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) R. Agus Sartono mengusulkan agar subsidi kuliah gratis tidak hanya diberikan kepada mahasiswa di perguruan tinggi negeri (PTN), tetapi juga menjangkau mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang menempuh studi di perguruan tinggi swasta (PTS).

Agus menjelaskan pembiayaan pembangunan nasional bersumber dari pendapatan pajak dan utang luar negeri. Beban pajak dibayarkan oleh seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang profesi maupun status instansi tempat mereka bekerja.

“Namun, mengapa kemudian hanya mahasiswa PTN saja yang akan mendapatkan subsidi kuliah berapa pun dan apa pun komponennya?” ujar Agus, Jumat (2/10).

Menurut mantan Deputi Menteri Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK itu, kebijakan kuliah gratis yang hanya menyasar PTN berpotensi memperlebar jurang ketimpangan.

Pasalnya, keluarga dari kalangan ekonomi tidak mampu kerap kali tidak memiliki sumber daya untuk membekali anak-anak mereka dengan pendidikan tambahan.

Akibatnya, mereka kalah bersaing dalam seleksi masuk PTN dan terpaksa melanjutkan pendidikan ke PTS yang umumnya memerlukan biaya lebih tinggi.

Ia menegaskan amanat Pasal 31 UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan tanpa membedakan status lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta.