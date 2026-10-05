SD Negeri di Yogyakarta Sepi, Hasto Ungkap 2 Harapan Ortu Siswa

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyoroti sekolah dasar negeri di wilayahnya yang kurang diminati masyarakat.

Menurut Hasto, masyarakat sekarang lebih memilih anaknya menuntut ilmu di sekolah swasta. Keluhan itu ia sampaikan saat menghadiri kirab budaya SD Gedongkuning pada Senin (5/10) pagi.

"SD-SD di Kota Yogyakarta itu mengalami penurunan jumlah murid. Berarti minat masyarakat terhadap SD negeri itu kurang," kata Hasto.

Untuk membuat SD negeri kembali diminati, Hasto berkeinginan meringankan biaya pendidikan serta merekrut guru-guru berkualitas.

Sekolah negeri yang kekurangan guru mata pelajaran tertentu didorong untuk mendatangkan tenaga pendidik dari luar.

"Kan hari ini orang tua di SD kuncinya dua, pengin anaknya berkarakter dan religiusitasnya bagus. Kedua, ia pengin PPA-nya atau hasil tesnya bagus sehingga diterima di SMP negeri. Saya kira kuncinya dua itu," ujarnya.

Dua kunci yang ditekankan Hasto tersebut diharapkan dapat dipenuhi oleh para guru. Dengan demikian, keinginan sekolah dasar negeri kembali diminati masyarakat bisa terwujud.

Tidak lupa, sekolah-sekolah tersebut juga ia harapkan untuk tetap mengukir prestasi. (mcr25/jpnn)