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Nilai Kerugian Kebakaran Trans Home Diduga Mencapai Rp 20 Miliar

Senin, 05 Oktober 2026 – 15:15 WIB
Nilai Kerugian Kebakaran Trans Home Diduga Mencapai Rp 20 Miliar - JPNN.com Jogja
Kebakaran di Trans Home Sleman. Foto: Januardi/jpnn

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Pihak toko bangunan dan alat elektronik Trans Home resmi melaporkan kejadian kebakaran hebat yang melanda supermarket bahan bangunan dan elektronik tersebut. Laporan polisi dibuat pada 1 Oktober 2026 dan diterima di SPKT Polsek Berbah.

Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro mengatakan kerugian yang dilaporkan mencapai Rp 20 miliar.

"Nilai tersebut merupakan kerugian yang dilaporkan sehingga masih bersifat sementara dan belum merupakan hasil perhitungan resmi keseluruhan," katanya, Senin (5/10).

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Iptu Argo menegaskan bahwa kepastian nominal kerugian nantinya akan dilakukan pendataan lebih lanjut oleh pihak terkait.

Sedangkan pemicu kebakaran yang terjadi pada awal Oktober masih diselidiki pihak berwenang.

"Untuk proses dan penyebab kejadian saat ini masih dalam penanganan kepolisian," ujarnya.

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Seperti yang diketahui Trans Home yang berlokasi di Jalan Jogja-Solo Kilometer 11 terbakar pada 1 Oktober 2026.

Api diduga berasal dari bagian belakang gedung atau parkiran sepeda motor sekitar pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB.

Pihak Trans Home sudah melaporkan peristiwa kebakaran kepada polisi. Nilai kerugian yang dilaporkan sementara mencapai Rp 20 miliar.
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