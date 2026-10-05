Pembangunan RTH Eks ABA Sudah 28 Persen, Bakal Ada Joging Trek dan Aneka Vegetasi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah memulai pekerjaan penataan lahan bekas tempat khusus parkir (TKP) Abu Bakar Ali di Kemantren Danurejan, Kota Yogyakarta. Eks parkiran tersebut bakal dijadikan taman terbuka hijau atau RTH.

Proyek pembangunan RTH bertujuan mengurangi emisi karbon di kawasan Sumbu Filosofi yang kini begitu ramai lalu lalang kendaraan dan aktivitas masyarakat.

Kepala Bidang Rehabilitasi, Konservasi Alam dan Perlindungan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY Fery Maryulianti mengatakan bahwa proses pengerjaan sudah dimulai sejak Agustus kemarin.

"Proses pembangunan RTH eks TKP Abu Bakar Ali kontrak 4 bulan dari Agustus sampai dengan Desember 2026," kata Fery, Senin (5/10).

Fery menyebut progres pembangunan hingga hari ini telah mencapai 28,014 persen.

Beberapa pekerjaan yang tengah berjalan meliputi pembuatan pagar keliling, fondasi untuk toilet serta penggalian saluran drainase.

Nantinya, area tersebut bakal ditanami tanaman jenis vegetasi peneduh, vegetasi perdu hingga vegetasi pengarah.

"Sudah ditanam pohon dengan harapan nanti di akhir kegiatan sudah mulai bersemi," ujarnya.