JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Petugas Dishub Jogja Bakal Awasi Parkir Selama WJNC, Antisipasi Jukir Nakal

Petugas Dishub Jogja Bakal Awasi Parkir Selama WJNC, Antisipasi Jukir Nakal

Senin, 05 Oktober 2026 – 16:00 WIB
Petugas Dishub Jogja Bakal Awasi Parkir Selama WJNC, Antisipasi Jukir Nakal - JPNN.com Jogja
Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta saat diwawancarai awak media, Senin (5/10). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta akan melakukan sejumlah langkah antisipasi mencegah juru parkir nakal selama pergelaran event Wayang Jogja Night Carnival (WJNC) pada 7 Oktober 2026.

Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Imanudin Aziz mengatakan bakal menerjunkan personel dishub di beberapa titik parkir.

"Jadi, nanti di samping ada rekan-rekan yang akan bertugas di simpang, ada juga rekan kami yang melakukan pengawasan di lokasi-lokasi parkir tertentu yang digunakan untuk WJNC," kata Aziz, Senin (5/10).

Baca Juga:

Menurut Aziz, upaya ini dilakukan untuk memastikan tidak ada pelanggaran perda terkait tarif parkir.

"Tidak ada tarif khusus. Sesuai dengan perda nomor 10 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk kawasan di sirip-sirip Malioboro itu berlaku tarif progresif. Kalau yang di badan jalan tarifnya flat," katanya.

Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan lintas sektoral dalam menjalankan kewenangannya.

Baca Juga:

Pergelaran WJNC tahun ini sedikit berbeda dari beberapa tahun sebelumnya karena lokasi yang digunakan jauh lebih luas.

Jika WJNC sebelumnya digelar di kawasan Tugu Pal Putih, besok masyarakat bisa menyaksikan hiburan di sepanjang Malioboro hingga Titik Nol Kilometer.

Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta akan menyiagakan petugasnya untuk mengawasi area parkir selama event WJNC.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   wjnc 2026 parkir dishub kota Yogyakarta Jogja wjnc wayang Jogja Night Carnival

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU