Petugas Dishub Jogja Bakal Awasi Parkir Selama WJNC, Antisipasi Jukir Nakal

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta akan melakukan sejumlah langkah antisipasi mencegah juru parkir nakal selama pergelaran event Wayang Jogja Night Carnival (WJNC) pada 7 Oktober 2026.

Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Imanudin Aziz mengatakan bakal menerjunkan personel dishub di beberapa titik parkir.

"Jadi, nanti di samping ada rekan-rekan yang akan bertugas di simpang, ada juga rekan kami yang melakukan pengawasan di lokasi-lokasi parkir tertentu yang digunakan untuk WJNC," kata Aziz, Senin (5/10).

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Menurut Aziz, upaya ini dilakukan untuk memastikan tidak ada pelanggaran perda terkait tarif parkir.

"Tidak ada tarif khusus. Sesuai dengan perda nomor 10 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk kawasan di sirip-sirip Malioboro itu berlaku tarif progresif. Kalau yang di badan jalan tarifnya flat," katanya.

Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan lintas sektoral dalam menjalankan kewenangannya.

Pergelaran WJNC tahun ini sedikit berbeda dari beberapa tahun sebelumnya karena lokasi yang digunakan jauh lebih luas.

Jika WJNC sebelumnya digelar di kawasan Tugu Pal Putih, besok masyarakat bisa menyaksikan hiburan di sepanjang Malioboro hingga Titik Nol Kilometer.