Kebakaran Lahan di Area Perbukitan Gunungkidul, Warga Diminta Tetap Waspada

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Lahan di Gunung Pule yang berlokasi di Padukuhan Gebluk, Kalurahan Kenteng, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta terbakar pada Minggu sore (4/10).

Kebakaran lahan tersebut diketahui sekitar pukul 17.30 WIB. Lahan yang terbakar merupakan milik beberapa warga dan sebagian lagi tanah kas desa.

Kasi Humas Polres Gunungkidul Iptu Tukiran mengatakan api berasal dari sebelah timur lalu tertiup angin kencang.

"Kondisi lahan yang banyak rumput dan daun kering membuat api cepat menjalar. Sekira pukul 20.00 WIB api dapat dipadamkan," katanya, Senin (5/10).

Dia memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut karena lokasi Kebakaran disebut jauh dari area permukiman warga.

"Sampai dengan saat ini penyebab terjadinya kebakaran belum dapat dipastikan dan masih diperlukan pendalaman lebih lanjut," ujarnya.

Lebih lanjut, kepolisian mengimbau masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaannya terhadap potensi kebakaran terulang.

Kondisi vegetasi kering dan musim kemarau dinilai dapat mempercepat perembetan si jago merah. Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan tokoh masyarakat guna mengantisipasi terjadinya kebakaran. (mcr25/jpnn)