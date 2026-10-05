Mayat Lansia Ditemukan di Pantai Trisik Kulon Progo

jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Mayat seorang lansia ditemukan di pesisir Pantai Trisik, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin (5/10).

Diketahui identitas mayat berinisial P (86) warga setempat yang ditemukan sekitar pukul 06.30 WIB.

Kasi Humas Polres Kulon Progo Iptu Sarjoko mengatakan bahwa mayat ditemukan oleh warga yang hendak memancing.

"Warga yang sedang memancing melihat benda mencurigakan yang diduga menyerupai jenazah manusia," kata Iptu Sarjoko.

Penemuan itu lalu dilaporkan kepada dukuh setempat dan diteruskan kepada anggota SAR Pantai Trisik.

"Selanjutnya tim SAR mengevakuasi jenazah dan membawanya ke daratan," katanya.

Setelah dievakuasi, jenazah lansia itu kemudian diserahkan kepada pihak keluarga.

Keluarga korban menerima kejadian sebagai musibah dan enggan dilakukan outopsi terhadap jenazah. (mcr25/jpnn)