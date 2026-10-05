JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Mayat Lansia Ditemukan di Pantai Trisik Kulon Progo

Mayat Lansia Ditemukan di Pantai Trisik Kulon Progo

Senin, 05 Oktober 2026 – 20:02 WIB
Mayat Lansia Ditemukan di Pantai Trisik Kulon Progo - JPNN.com Jogja
Evakuasi mayat yang ditemukan di Pantai Trisik, Kabupaten Kulon Progo, Senin (5/10). Foto: Humas Polres Kulon Progo

jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Mayat seorang lansia ditemukan di pesisir Pantai Trisik, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin (5/10).

Diketahui identitas mayat berinisial P (86) warga setempat yang ditemukan sekitar pukul 06.30 WIB.

Kasi Humas Polres Kulon Progo Iptu Sarjoko mengatakan bahwa mayat ditemukan oleh warga yang hendak memancing. 

Baca Juga:

"Warga yang sedang memancing melihat benda mencurigakan yang diduga menyerupai jenazah manusia," kata Iptu Sarjoko.

Penemuan itu lalu dilaporkan kepada dukuh setempat dan diteruskan kepada anggota SAR Pantai Trisik.

"Selanjutnya tim SAR mengevakuasi jenazah dan membawanya ke daratan," katanya. 

Baca Juga:

Setelah dievakuasi, jenazah lansia itu kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. 

Keluarga korban menerima kejadian sebagai musibah dan enggan dilakukan outopsi terhadap jenazah. (mcr25/jpnn)

Warga menemukan mayat seorang lansia saat sedang memancing di Pantai Trisik, Kulon Progo.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   kulon progo penemuan mayat lansia pantai trisik mayat lansia mayat lansia di kulon progo mayat lansia di jogja

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU