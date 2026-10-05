Menjelang WJNC, Pemkot Jogja Siapkan Posko Medis hingga Pengalihan Arus Lalin

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Wayang Jogja Night Carnival (WJNC) menjadi puncak peringata hari ulang tahun (HUT) ke-270 Kota Yogyakarta di kawasan Malioboro pada Rabu (7/10). Sebanyak 14 kemantren akan terlibat menampilkan kreasinya masing-masing.

Delegasi penampil luar daerah juga akan terlibat menyemarakkan acara, yaitu Kabupaten Bantul, Kota Magelang, DKI Jakarta, Kota Mojokerto, Kabupaten Sleman, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Ponorogo.

Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Muhammad Zandaru Budi Purwanto optimistis WJNC akan mendongkrak kunjungan wisatawan.

"Kami berharap dengan gelaran ini WJNC kembali masuk dalam Top 10 event terbaik nasional. Ini juga akan mendongkrak jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta,” ujarnya, Senin (5/10).

Optimisme itu muncul sebab lokasi WJNC lebih luas untuk menampung antusiasme masyarakat. Sebelumnya WJNC hanya digelar di kawasan Tugu Pal Putih.

"Start dari DPRD DIY. Kemudian displai berada di Titik Nol Kilometer dan jalurnya keluar melalui Jalan Senopati serta Jalan KH Ahmad Dahlan,” kata Ndaru.

Dia juga berharap WJNC tahun ini masuk Top 10 Karisma Event Nusantara atau KEN. WJNC sendiri terakhir masuk KEN pada 2024 lalu.

Tingginya prediksi antusiasme masyarakat juga diantisipasi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dengan menyiagakan petugas medis.