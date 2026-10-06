Jadwal SIM Keliling dan Satpas di Yogyakarta Hari Ini, Selasa 6 Oktober 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Yogyakarta dan sekitarnya yang ingin memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM), berikut adalah informasi lengkap mengenai jadwal pelayanan SIM Keliling, Satpas, serta program layanan khusus untuk hari ini, Selasa 6 Oktober 2026.
1. Wilayah Polresta Yogyakarta
Satpas Polresta Yogyakarta: Pukul 08.00 – 12.00 WIB
SIM Keliling SIMON PALACE ALKID (Alun-Alun Kidul): Pukul 08.00 – 12.00 WIB
Drive Thru SIJIDTU & Mall Pelayanan Publik (MPP) Balai Kota: Pukul 08.00 – 12.00 WIB
2. Wilayah Polresta Sleman
Satpas Polresta Sleman: Pukul 08.00 – 11.00 WIB
SIMMADE (SIM Masuk Desa):
Lokasi: Candibinangun, Pakem
Jam Pelayanan: Pukul 08.00 – 11.00 WIB
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3. Wilayah Polres Gunungkidul
Satpas Polres Gunungkidul: Pukul 08.00 – 11.00 WIB
SIMMADE (SIM Masuk Desa):
Lokasi: Balai Kalurahan Wiladeg, Karangmojo
Jam Pelayanan: Pukul 09.00 WIB – Selesai
Pastikan Anda menyiapkan persyaratan yang diperlukan seperti KTP asli beserta fotokopi, SIM lama yang akan diperpanjang, surat keterangan sehat, serta hasil tes psikologi sebelum mendatangi lokasi pelayanan. (mar3/jpnn)
Berikut ini jadwal pelayanan SIM Keliling di Yogyakarta pada hari Selasa, 6 Oktober 2026.
Redaktur & Reporter : Januardi Husin
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