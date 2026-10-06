Jadwal SIM Keliling dan Satpas di Yogyakarta Hari Ini, Selasa 6 Oktober 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Yogyakarta dan sekitarnya yang ingin memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM), berikut adalah informasi lengkap mengenai jadwal pelayanan SIM Keliling, Satpas, serta program layanan khusus untuk hari ini, Selasa 6 Oktober 2026.

1. Wilayah Polresta Yogyakarta

Satpas Polresta Yogyakarta: Pukul 08.00 – 12.00 WIB

SIM Keliling SIMON PALACE ALKID (Alun-Alun Kidul): Pukul 08.00 – 12.00 WIB

Drive Thru SIJIDTU & Mall Pelayanan Publik (MPP) Balai Kota: Pukul 08.00 – 12.00 WIB

2. Wilayah Polresta Sleman

Satpas Polresta Sleman: Pukul 08.00 – 11.00 WIB

SIMMADE (SIM Masuk Desa):

Lokasi: Candibinangun, Pakem

Jam Pelayanan: Pukul 08.00 – 11.00 WIB

3. Wilayah Polres Gunungkidul

Satpas Polres Gunungkidul: Pukul 08.00 – 11.00 WIB

SIMMADE (SIM Masuk Desa):

Lokasi: Balai Kalurahan Wiladeg, Karangmojo

Jam Pelayanan: Pukul 09.00 WIB – Selesai



Pastikan Anda menyiapkan persyaratan yang diperlukan seperti KTP asli beserta fotokopi, SIM lama yang akan diperpanjang, surat keterangan sehat, serta hasil tes psikologi sebelum mendatangi lokasi pelayanan. (mar3/jpnn)