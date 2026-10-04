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Lokasi Pelayanan Samsat Bantul dan Kulon Progo Hari Ini, Selasa 6 Oktober 2026

Selasa, 06 Oktober 2026 – 02:55 WIB
Lokasi Pelayanan Samsat Bantul dan Kulon Progo Hari Ini, Selasa 6 Oktober 2026 - JPNN.com Jogja
Samsat keliling di Yogyakarta. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Bantul dan Kulon Progo yang ingin menunaikan kewajiban pajak kendaraan bermotor, berikut adalah informasi lengkap mengenai titik lokasi dan jadwal pelayanan Samsat yang beroperasi pada hari ini, Selasa 6 Oktober 2026.

1. Wilayah Kabupaten Bantul
Selain layanan kantor reguler, Samsat Bantul menghadirkan layanan jemput bola dan keliling guna mendekatkan akses kepada masyarakat:

Samsat Induk Bantul
Jenis Pelayanan: Pajak 1 Tahunan, Drive Thru, Pajak 5 Tahunan, Balik Nama, Mutasi Masuk/Keluar, STNK Hilang/Rusak, RUBENTINA, dan BPKB.
Jam Pelayanan: 08.00 – 13.00 WIB (Cek Fisik: 08.00 – 11.00 WIB)

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Samsat Pembantu Sewon
Jenis Pelayanan: Pajak 1 Tahunan, Pajak 5 Tahunan, dan Drive Thru Roda 4.
Jam Pelayanan: 08.00 – 13.00 WIB (Cek Fisik: 08.00 – 11.00 WIB)
Catatan: Layanan sore Temaram juga tersedia di sini pukul 16.00 – 20.00 WIB.

Samsat Corner BPD DIY (Pajak 1 Tahunan | 08.00 – 12.00 WIB)
Titik: BPD Capem Piyungan, Srandakan, dan Kretek.

Samsat Desa (Pajak 1 Tahunan | 08.00 – 12.00 WIB)
Titik: Kalurahan Wukirsari (Imogiri) & Kalurahan Argomulyo (Sedayu).

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Samsat Corner MPP Kab. Bantul (DPMPTSP)
Jenis Pelayanan: Pajak 1 Tahunan (08.00 – 12.00 WIB).

Samsat Keliling
Lokasi Hari Ini: Kapanewon Pleret
Jam Pelayanan: 08.30 – 12.00 WIB (Pajak 1 Tahunan).

Berikut ini jadwal dan lokasi pelayanan Samsat di Bantul dan Kulon Progo pada hari ini, Selasa 6 Oktober 2026.
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