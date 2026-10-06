Pesona Malam di Candi Prambanan, Jadwal Pertunjukan Ramayana Ballet Hari Ini

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kompleks Candi Prambanan kembali memancarkan pesona budaya nusantara melalui pementasan seni tari kelas dunianya.

Bagi wisatawan yang berencana menghabiskan malam di Yogyakarta pada hari ini, Selasa 6 Oktober 2026, panggung megah di kawasan Prambanan siap menyuguhkan pertunjukan legendaris yang memukau.

Berdasarkan jadwal resmi bulan Oktober 2026, panggung Ramayana Ballet Prambanan dijadwalkan tampil pada hari ini dengan mengambil latar panggung terbuka (Open Air Outdoor Stage) yang megah berlatar siluet candi.

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Acara: Ramayana Ballet Prambanan

Hari / Tanggal: Selasa, 6 Oktober 2026

Waktu: Mulai pukul 19.30 WIB

Panggung: Open Air Outdoor Stage

Kisah: Perjuangan epik Rama menyelamatkan Shinta dari cengkeraman Rahwana, dipadu dengan langgam tari klasik gaya Yogyakarta dan Surakarta serta iringan gamelan live.

Sedangkan untuk pertunjukan The Legend of Roro Jonggrang pada minggu ini dijadwalkan tampil pada hari Kamis, 9 Oktober 2026 sehingga malam ini panggung sepenuhnya dikhususkan untuk kemegahan Sendratari Ramayana.

Bagi wisatawan yang ingin menyaksikan langsung pertunjukan ikonik ini, tiket reguler hari kerja tersedia dalam beberapa kategori:

- VIP Outdoor: Rp 450.000 (termasuk fasilitas snack & beverage)

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- Special Outdoor: Rp 350.000 (termasuk fasilitas beverage)

- Class I Outdoor: Rp 200.000