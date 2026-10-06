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Panduan Praktis Trans Jogja dari Terminal Giwangan Menuju UGM dan RS Sardjito

Selasa, 06 Oktober 2026 – 07:54 WIB
Panduan Praktis Trans Jogja dari Terminal Giwangan Menuju UGM dan RS Sardjito - JPNN.com Jogja
Rute baru Trans Jogja. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat maupun wisatawan yang ingin bepergian dari Terminal Giwangan menuju kawasan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Rumah Sakit Dr. Sardjito, layanan bus Trans Jogja menyediakan rute langsung yang sangat diandalkan.

Dua jalur utama yang melayani trayek ini adalah Jalur 4A dan Jalur 4B.

Meskipun kedua jalur ini berangkat dari titik awal yang sama yaitu Terminal Giwangan dan sama-sama melewati area UGM/RS Sardjito, jalur yang dilalui keduanya membentuk pola lintasan melingkar (loop) yang berbeda.

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Berikut adalah panduan lengkap rute masing-masing jalur agar perjalanan Anda semakin efisien.

1. Jalur 4B (Rute via Gejayan & Condongcatur)
Jalur 4B dari Terminal Giwangan menuju UGM bergerak ke arah timur/utara melewati kawasan Gayam, Jenderal Sudirman (Kridosono), Gejayan, hingga memutar ke Terminal Condongcatur sebelum turun ke area kampus UGM.
Titik Keberangkatan: Terminal Giwangan / TPB Pasar Giwangan 1

Lintasan Utama: Gudang SGM – UAD – Jl. Pramuka – Pandeyan – Glagahsari – Kusumanegara – APMD – UIN Sunan Kalijaga – Gejayan (RRI) – Plaza UNY – Condongcatur – Jalan Kaliurang (Jakal).
Area UGM & RS Sardjito: Melewati Biologi UGM, Halte RS Sardjito (Timur), FKG UGM (Utara), hingga Halte GIK UGM.

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Lanjutan Rute Pulang (Loop): Setelah dari GIK UGM, bus melanjutkan perjalanan ke MAN 1 Yogyakarta, C. Simanjuntak, Kridosono, Lempuyangan, Pakualaman, Tamansiswa, hingga kembali ke Terminal Giwangan.

2. Jalur 4A (Rute via Tamansiswa & Lempuyangan)
Jalur 4A mengambil arah sebaliknya dari Terminal Giwangan, yakni menyusuri kawasan Tamansiswa, Stasiun Lempuyangan, Cik Di Tiro, baru kemudian menuju kawasan kampus UGM dan RS Sardjito.

Berikut adalah panduan lengkap rute Trans Jogja dari Terminal Giwangan menuju UGM dan RS Sardjito.
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