Jadwal Lengkap Bioskop Yogyakarta Pada Selasa, 6 Oktober 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda yang ingin mengisi waktu luang atau merencanakan malam penutupan hari dengan menonton film bersama orang tersayang, berbagai bioskop di Yogyakarta hari ini, Selasa 6 Oktober 2026 menayangkan beragam pilihan film menarik.

Ada film drama keluarga, horor komedi, aksi, hingga film-film blockbuster terfavorit.

Berikut adalah rangkuman jadwal pemutaran film di sejumlah bioskop utama di Yogyakarta hari ini, Selasa 6 Oktober 2026.

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1. Ambarrukmo Plaza (XXI)

Bioskop di pusat kota ini menghadirkan berbagai judul film pilihan, di antaranya:

Agensi Rumah Tangga: 11:55 | 14:10 | 16:25 | 18:40 | 20:55

Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu?: 12:00 | 17:30 | 21:00

Warga Rusun 609: 12:05 | 14:20 | 16:35 | 18:50 | 21:05

Resident Evil: 12:15 | 14:20 | 16:25 | 18:30 | 20:35

Fall 2: Deadpoint: 12:45 | 14:50 | 16:55 | 19:00 | 21:05

Catatan khusus: Terdapat tambahan jam tayang Avengers Endgame: Encore pada pukul 15:30.

2. Empire XXI

Terletak di kawasan Jalan Urip Sumoharjo, Empire XXI siap menyapa para penonton dengan deretan jadwal tayang:

Verity: 12:00 | 14:15 | 16:30 | 18:45

Daniel and the Fiery Furnace: 12:00 | 14:20 | 16:40 | 19:00 | 21:20

Avengers Endgame: Encore: 12:20 | 14:30 | 16:40 | 18:50 | 21:00

Resident Evil: 12:35 | 16:05 | 19:35

Lobang Buaya: 309 Hari Sebelum Tragedi Berdarah: 13:20 | 15:15 | 17:10 | 19:05 | 21:00

Catatan khusus: Pemutaran Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu? tersedia pada pukul 21:05.

3. Jogja City Mall (JCM)

Bagi warga Yogyakarta bagian utara/barat, JCM menyediakan pilihan film seru berikut:

Agensi Rumah Tangga: 12:10 | 14:20 | 16:30 | 18:40 | 20:50

Warga Rusun 609: 12:20 | 14:30 | 16:40 | 18:50 | 21:00

Daniel and the Fiery Furnace: 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | 20:25

Avengers Endgame: Encore: 12:35 | 14:40

Fall 2: Deadpoint: 12:45 | 16:10 | 19:35

Resident Evil: 13:10 | 15:05 | 17:00 | 20:55

Lobang Buaya: 309 Hari Sebelum Tragedi Berdarah: 16:45 | 18:35 | 20:30

Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu? dijadwalkan pukul 18:55.

4. CGV Hartono Mall Yogyakarta

Avengers Endgame: Encore (Tersedia dalam pilihan Spherex, 4DX, Velvet, & ScreenX):

Spherex 2D (Rp42.000): 12:45 | 16:15 | 19:45

4DX 2D (Rp85.000): 13:00 | 18:45

Velvet 2D (Rp150.000): 13:30 | 19:15

ScreenX 2D (Rp52.000): 15:30 | 19:00

Daniel and the Fiery Furnace (Reguler Rp42.000): 12:55 | 17:45