Seorang Pria Masuk Jalur Kereta di Stasiun Maguwo, Tim Keamanan Turun Tangan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Viral di media sosial orang tak dikenal memasuki jalur kereta api yang berada di Stasiun Maguwo pada Minggu (4/10). Kejadian tersebut membuat petugas stasiun sempat kewalahan.

Berdasarkan informasi dari pihak PT KAI, pria yang memasuki jalur kereta api tersebut adalah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ.

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 09.30 WIB. Pria berbaju hitam tiba-tiba muncul dengan cara berjalan kaki di jalur yang dilarang.

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan tim pengamanan KAI lalu membujuk orang tersebut untuk meninggalkan rel, tetapi yang bersangkutan menolak.

"Tim pengamanan kami langsung mengamankan oknum untuk menghindari potensi bahaya karena jalur tersebut adalah jalur aktif operasional KA," kata Feni, Senin (5/10).

Langkah selanjutnya pihak KAI berkoordinasi dengan kepolisian. Selanjutnya ODGJ diserahkan ke RSJ Soedjawardi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

"Semua perjalanan dan pelayanan di Stasiun Maguwo saat kejadian tersebut tetap berjalan dengan aman dan lancar," ujarnya.

Feni mengimbau masyarakat yang menemukan aktivitas membahayakan perjalanan atau pelayanan kereta api untuk segera melapor ke petugas terkait. (mcr25/jpnn)