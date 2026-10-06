Ribuan Pekerja Siap Dikirim ke Luar Negeri, Wagub DIY Ingatkan Soal Pendampingan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta KGPAA Paku Alam X menerima kunjungan Direktur Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kemendikdasmen RI Arie Wibowo Khurniawan di kantornya pada Senin (5/10).

Di hadapan Wagub, Arie Wibowo menyebut terdapat sekitar 2.000 siswa magang dan pekerja luar negeri tahun ini. Acara pelepasan rencananya di gelar di Universitas Negeri Yogyakarta pada 29 Oktober 2026.

“Program magang seperti ini biasanya dibentuk oleh sekolah dan kami memang mendorong sekolah untuk membuat program-program semacam ini," kata Arie.

Siswa-siswa magang tersebut nantinya akan diberangkatkan ke beberapa tujuan negara seperti Jepang, Korea Selatan, Jerman serta negara di Eropa Timur dan Timur Tengah.

"Kami memberikan bantuan berupa subsidi uang dan tes kesehatan. Pihak sekolah yang melakukan persiapan mulai dari pembekalan skill anak, kursus bahasa dan pengenalan budaya,” ujarnya.

Di sisi lain, KGPAA Paku Alam X berharap selain dibekali dengan kemampuan dan subsidi uang, siswa magang tersebut harus didampingi.

"Saya inginnya tidak hanya soal mendapat pekerjaan saja, tetapi bagaimana jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja mereka selama di sana. Mereka ini juga anak-anak,” kata Sri Paduka.

Menurutnya, proses pendampingan ini sebagai bentuk tanggung jawab terhadap siswa yang dikirim untuk magang ke luar negeri.