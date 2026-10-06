WJNC Bakal Istimewa, Malioboro Terang Benderang

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memastikan perhelatan akbar Wayang Jogja Night Carnival (WJNC) 2026 yang akan digelar besok, Rabu (7/10), berlangsung meriah dan nyaman bagi masyarakat.

Guna mengantisipasi membeludaknya penonton di pusat kota, Pemkot menyiapkan layar light emitting diode (LED) di tujuh titik strategis sepanjang kawasan Jalan Malioboro.

Sekretaris Dinas Pariwisata Yogyakarta Muhammad Zandaru Budi Purwanto menjelaskan bahwa pemasangan layar LED di berbagai titik ini bertujuan agar penonton tidak terpusat di satu titik saja, yakni di area Titik Nol Kilometer.

"Harapannya ketika WJNC itu kami pindah ke kawasan Malioboro bisa memberikan kenyamanan untuk menonton karena area yang bisa digunakan wisatawan dan pengunjung cukup panjang," ujar Zandaru di Yogyakarta, Senin (5/10).

Setelah pada 2024 digelar di kawasan Tugu Yogyakarta dan sempat ditiadakan pada 2025, WJNC 2026 kembali hadir dengan format yang istimewa.

Rangkaian perayaan HUT Kota Yogyakarta tahun ini mengambil rute membentang di kawasan Malioboro.

Karnaval dijadwalkan start dari Gedung DPRD DIY, melakukan displai utama di Titik Nol Kilometer, lalu jalurnya keluar melalui Jalan Senopati serta Jalan KH Ahmad Dahlan.

Dengan target sekitar 60.000 pengunjung yang akan memadati kawasan Malioboro, penyediaan tujuh layar LED tersebut diharapkan mampu mendistribusikan penonton agar tetap bisa menikmati jalannya karnaval dengan jelas dan nyaman.