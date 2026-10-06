Aktivitas Terkini Gunung Merapi, Puluhan Kali Gempa Guguran Teramati

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Berdasarkan laporan resmi Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG), aktivitas vulkanis Gunung Merapi pada periode pengamatan Senin (5/10) hingga Selasa (6/10) terpantau masih cukup dinamis.

Secara meteorologi, cuaca di sekitar kawasan gunung yang terletak di perbatasan DIY dan Jawa Tengah itu bervariasi, mulai dari cerah, berawan, hingga mendung dengan angin bertiup lemah ke arah barat, serta suhu udara berkisar antara 17,1 hingga 26,8 derajat Celsius.

Gunung setinggi 2.968 mdpl itu tampak jelas hingga tertutup kabut tingkat 0-III. Asap kawah utama teramati bertekanan lemah berwarna putih dengan intensitas tipis hingga sedang, serta mencapai ketinggian sekitar 100 meter di atas puncak kawah.

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Di samping itu, petugas BPPTKG Tri Mujiyanta juga mencatat adanya aktivitas guguran lava sebanyak empat kali yang meluncur ke arah sektor barat daya, yakni Kali Sat dan Kali Putih dengan jarak luncur maksimum mencapai 2.000 meter.

Dinamika internal gunung api teraktif di Indonesia ini juga terekam jelas melalui instrumen kegempaan yang menunjukkan aktivitas cukup tinggi sepanjang hari kemarin.

Tercatat 75 gempa guguran, 85 gempa hybrid atau fase banyak, 11 gempa vulkanis dangkal, serta dua gempa tektonik jauh yang terekam oleh seismograf.

Berdasarkan data pemantauan tersebut, suplai magma di dalam perut Gunung Merapi dipastikan masih terus berlangsung hingga saat ini.

Dengan berbagai indikator aktivitas tersebut, pihak BPPTKG menetapkan tingkat aktivitas Gunung Merapi tetap berada pada Level III (Siaga).