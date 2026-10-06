Rekayasa Lalu Lintas WJNC 2026, Simak Jalur Alternatif dan Titik Pengalihannya

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dalam rangka menyemarakkan puncak peringatan HUT ke-270 Kota Yogyakarta, perhelatan akbar Wayang Jogja Night Carnival (WJNC) 2026 bakal digelar pada Rabu (7/10).

Satlantas Polresta Yogyakarta bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta dan Dishub DIY memberlakukan rekayasa serta pengalihan arus lalu lintas secara masif di kawasan Sumbu Filosofis, khususnya sepanjang Jalan Malioboro hingga Titik Nol Kilometer.

Kegiatan puncak karnaval jalanan yang mengusung tema "Gana Kalajaya" ini dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 7 Oktober 2026 mulai pukul 13.00/14.00 WIB hingga selesai.

Acara ini melibatkan partisipasi dari 14 Kemantren di Kota Yogyakarta dengan menampilkan seni pertunjukan berbasis cerita pewayangan.

Kepala Bidang Angkutan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas Dishub Kota Yogyakarta Hary Purwanto menyampaikan bahwa penutupan dan pengalihan arus mulai diberlakukan pukul 13.00 WIB dari kawasan utara.

Bagi para pengguna jalan, berikut adalah perincian titik pengalihan dan penutupan arus lalu lintas yang perlu dihindari:

- Kawasan Utara Malioboro: Penutupan dimulai dari kawasan utara sekitar Hotel The Margo dan Hotel Grand Inna Malioboro. Pintu masuk Malioboro dari arah timur dialihkan sepenuhnya menuju Jalan Pasar Kembang.

- Sirip-sirip Malioboro: Dilakukan penutupan di seluruh ruas jalan sirip yang mengarah masuk ke Jalan Malioboro.