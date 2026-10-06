Setelah Menunggu 5 Tahun, Warga Kulon Progo Bakal dapat Lahan Pengganti TKD

jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Kantor Pertanahan Kulon Progo mempercepat verifikasi berkas lahan pengganti tanah kas desa (TKD) Kalurahan Palihan yang terdampak pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport atau YIA.

Proses percepatan tersebut dihadiri warga yang lahannya bakal jadi calon TKD pengganti. Pertemuan bersama warga dilaksanakan di Aula Kalurahan Palihan, Kapanewon Temon pada Senin (5/10).

Sejumlah warga Kulon Progo pemilik lahan akhirnya bisa bernafas lega setelah menanti kepastian selama lima tahun.

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Ketua Tim Pengadaan Ambar Purwoko mengatakan bahwa proses verifikasi cepat dilakukan dan untuk memastikan penerimanya adalah orang yang sah.

"Fokus kami adalah bertemu langsung dengan para pemilik tanah. Hal ini untuk memastikan bahwa pihak penjual atau calon yang bersangkutan benar-benar sesuai dengan nama yang tertera pada sertifikat tanah," kata Ambar.

Pihaknya ingin memastikan bahwa proses ini dilaksanakan untuk menjamin legalitasnya.

"Kami hadir bersama jajaran dan perangkat daerah terkait ingin menyelesaikan masalah yang bertahun-tahun belum selesai," katanya.

Lurah Palihan Khalisa Paraharyana menyebut setidaknya ada 80 bidang tanah warga yang menunggu penyelesaian akhir. Menurut dia, dalam waktu dekat akan dicapai kesepakatan dengan warga.