Terdampak Pelebaran Jalan Selokan Mataram, Makam Santren Bakal Direlokasi

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman mengidentifikasi kebutuhan lahan untuk pelebaran Jalan Selokan Mataram di Padukuhan Santren, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok.

Total ada sebelas bidang tanah yang diupayakan untuk pembebasannya dan masuk anggaran 2027.

Kepala Bidang Bina Marga DPUPKP Kabupaten Sleman Suparman mengatakan bidang tanah yang belum dibebaskan ada bangunannya dan termasuk area makam santren.

"Kami kemarin juga sudah konfirmasi dengan desa bahwa itu nanti perlu relokasi untuk makam," kata Parman, Selasa (6/10).

Menurut Parman, hanya beberapa makan yang berada di timur Jalan Affandi yang terdampak proyek pelebaran.

"Sesuai dengan kesepakatan dengan provinsi (DIY) kemarin, untuk pembebasan lahannya ada di Sleman. Terus nanti konstruksinya kemungkinan besar kami serahkan kepada provinsi," ujarnya.

Parman mengatakan proyek pelebaran Jalan Selokan Mataram urgen untuk dilakukan karena kepadatan lalu lintas di sekitar wilayah tersebut.

Upaya pelebaran jalan sebelummya sudah dilakukan di wilayah Seturan. Menurutnya, proyek tersebut nantinya akan tersambung dengan pelebaran di wilayah Santren. (mcr25/jpnn)