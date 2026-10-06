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Terdampak Pelebaran Jalan Selokan Mataram, Makam Santren Bakal Direlokasi

Selasa, 06 Oktober 2026 – 17:25 WIB
Terdampak Pelebaran Jalan Selokan Mataram, Makam Santren Bakal Direlokasi - JPNN.com Jogja
Makam Santren di selatan Jalan Selokan Mataram. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman mengidentifikasi kebutuhan lahan untuk pelebaran Jalan Selokan Mataram di Padukuhan Santren, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok.

Total ada sebelas bidang tanah yang diupayakan untuk pembebasannya dan masuk anggaran 2027.

Kepala Bidang Bina Marga DPUPKP Kabupaten Sleman Suparman mengatakan bidang tanah yang belum dibebaskan ada bangunannya dan termasuk area makam santren.

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"Kami kemarin juga sudah konfirmasi dengan desa bahwa itu nanti perlu relokasi untuk makam," kata Parman, Selasa (6/10).

Menurut Parman, hanya beberapa makan yang berada di timur Jalan Affandi yang terdampak proyek pelebaran.

"Sesuai dengan kesepakatan dengan provinsi (DIY) kemarin, untuk pembebasan lahannya ada di Sleman. Terus nanti konstruksinya kemungkinan besar kami serahkan kepada provinsi," ujarnya.

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Parman mengatakan proyek pelebaran Jalan Selokan Mataram urgen untuk dilakukan karena kepadatan lalu lintas di sekitar wilayah tersebut.

Upaya pelebaran jalan sebelummya sudah dilakukan di wilayah Seturan. Menurutnya, proyek tersebut nantinya akan tersambung dengan pelebaran di wilayah Santren. (mcr25/jpnn)

Pemerintah Kabupaten Sleman akan melakukan pelebaran Jalan Selokan Mataram di wilayah Caturtunggal.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

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TAGS   Caturtunggal jalan selokan mataram dpupkp Sleman makam santren pelebaran jalan selokan mataram makan santren sleman

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