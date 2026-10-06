Cuaca Sedang Panas-Panasnya, Hindari Aktivitas di Luar Ruang dan Perbanyak Minum

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta mengeluarkan imbauan kepada seluruh warga, khususnya kelompok rentan seperti lanjut usia (lansia) dan anak-anak, untuk membatasi aktivitas di luar ruangan di tengah teriknya cuaca panas yang melanda wilayah Yogyakarta belakangan ini.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinkes Yogyakarta Lana Unwanah mengatakan sengatan matahari pada musim panas terasa paling terik dan kuat pada rentang pukul 10.00 hingga 15.00 WIB.

Oleh karena itu, jika tidak ada keperluan mendesak, masyarakat dianjurkan untuk tidak berada di luar ruangan pada jam-jam tersebut.

"Jadi, kalau bisa, ya, di bawah jam 10.00 atau di atas jam 15.00. Jika misalnya terpaksa beraktivitas di luar ruangan pada jam-jam tersebut, gunakanlah pelindung, tidak cuma pelindung muka tapi kulit juga, pokoknya bagian-bagian yang terpapar," ujar Lana di Yogyakarta, Selasa (6/10).

Lana menekankan pentingnya perlindungan tubuh secara langsung dari paparan matahari guna mencegah pengeluaran cairan tubuh berlebih yang berisiko memicu dehidrasi, khususnya pada anak-anak dan lansia.

Sebagai langkah pencegahan, masyarakat diminta untuk meningkatkan konsumsi cairan tubuh secara berkala.

"Tentunya dengan suasana seperti ini perbanyak intake cairan, minumlah saat habis beraktivitas di luar ruangan yang mengeluarkan banyak keringat atau kena terik matahari. Sebaiknya perbanyak intake cairan minumnya," kata dia.

Selain dehidrasi, Dinkes Yogyakarta turut mewaspadai potensi sejumlah gangguan kesehatan yang kerap muncul saat cuaca panas, antara lain infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), radang saluran pernapasan, serta batuk dan pilek terutama pada anak-anak.