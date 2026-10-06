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Lokasi Kantong Parkir Saat Acara Wayang Jogja Night Carnival 2026

Selasa, 06 Oktober 2026 – 18:16 WIB
Lokasi Kantong Parkir Saat Acara Wayang Jogja Night Carnival 2026 - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Lokasi parkir di kawasan Malioboro saat acara Wayang Jogja Night Carnival (WJNC) 2026.. Foto: Humas Pemda DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta telah menyiapkan sejumlah titik kantong parkir serta rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi lonjakan sekitar 60.000 pengunjung yang akan memadati kawasan Malioboro.

Acara puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-270 Kota Yogyakarta ini akan menggelar Wayang Jogja Night Carnival (WJNC) 2026 pada hari Rabu, 7 Oktober 2026.

Dengan rute parade yang dimulai dari halaman Gedung DPRD DIY hingga Titik Nol Kilometer, penataan kantong parkir dan kelancaran arus lalu lintas menjadi prioritas utama demi kenyamanan masyarakat dan wisatawan.

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Berikut ini daftar titik-titik kantong parkir yang bisa jadi rujukan untuk menyimpan kendaraan Anda selama WJNC 2026.

Bagi masyarakat dan wisatawan yang ingin menyaksikan kemeriahan WJNC #10, Dishub Kota Yogyakarta memetakan kantong parkir resmi di berbagai sisi strategis, sebagai berikut:

Sisi Barat
Kawasan Parkir Ngabean
Area sekitar Jalan KH Ahmad Dahlan

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Sisi Timur
Jalan Suryotomo
Jalan Mataram
Sejumlah sirip jalan di kawasan Malioboro

Sisi Utara
Tempat Khusus Parkir (TKP) eks Menara Kopi

Berikut ini daftar titik-titik kantong parkir yang bisa jadi rujukan untuk menyimpan kendaraan Anda selama WJNC 2026.
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TAGS   wayang Jogja Night Carnival wjnc 2026 parkir wjnc parkir malioboro parkir saat wjnc 2026 hut kota yogyakarta

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