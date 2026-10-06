Kasus Penyalahgunaan Psikotropika Meningkat, Dinkes Sleman Luncurkan Aplikasi SIPOTIK

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, resmi meluncurkan inovasi digital berupa Sistem Informasi Pelayanan Psikotropika Terintegrasi dan Terkendali (SIPOTIK). Langkah ini diambil menyusul lonjakan kasus penyalahgunaan obat resep golongan psikotropika di wilayah setempat.

Psikotropika sendiri merupakan zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis (bukan narkotika), yang berkhasiat psikoaktif karena memengaruhi susunan saraf pusat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, zat ini bekerja selektif mengubah aktivitas mental, persepsi, suasana hati, kesadaran, dan perilaku seseorang yang umumnya digunakan dalam dunia medis untuk menangani gangguan kejiwaan.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes Sleman Tunggul Birowo mengungkapkan bahwa banyak pasien menyalahgunakan resep alprazolam atau obat penenang.

Berdasarkan data Sistem Informasi Laporan Narkotika dan Psikotropika (Sipnap) Kementerian Kesehatan, tren penggunaan alprazolam di Kabupaten Sleman melonjak tajam dari 4,7 juta tablet pada 2024 menjadi 6,2 juta tablet pada 2025.

Lonjakan ini turut memicu berbagai aduan masyarakat dan pamong praja terkait kerumunan massa mencurigakan yang mengantre di sejumlah apotek pada jam-jam tertentu.

?"Temuan BPOM Yogyakarta pada November 2024 bahkan mencatat adanya peresepan tidak wajar hingga 300 tablet alprazolam untuk kurun 30 hari pada satu pasien, atau sekitar 10 tablet per hari," kata Tunggul pada Selasa (6/10).

Kondisi tersebut juga diperparah oleh tingginya kerentanan kesehatan mental di DIY. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, DIY menempati peringkat kedua nasional untuk angka gangguan mental setelah Provinsi Bali.