Sumbangan Sampah Botol Plastik di Unisa Bisa Bantu Biaya Kuliah Mahasiswa

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Universitas 'Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta menghadirkan inovasi unik sekaligus peduli lingkungan dalam rangkaian Unisa Fest 2026 yang akan digelar pada 9–10 Oktober mendatang.

Melalui program ini, mahasiswa dapat memanfaatkan botol plastik bekas untuk membantu meringankan biaya kuliah teman mereka yang kurang mampu.

Kepala Biro Humas dan Protokol Unisa Yogyakarta Sinta Maharani mengatakan Unisa Fest 2026 mengusung kampanye isu lingkungan yang terbuka dan dapat diikuti oleh masyarakat umum secara gratis.

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Kendati demikian, para pengunjung yang hadir diimbau untuk turut berpartisipasi dengan mendonasikan sampah botol plastik kemasan.

“Nanti yang datang bisa mendonasikan sampah botol plastik kemasan," ujar Sinta di Sleman, Selasa (6/10).

Pengumpulan botol plastik ini akan dilangsungkan selama dua hari penyelenggaraan acara di kawasan Gedung Unisa Yogyakarta.

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Seluruh hasil pengumpulan sampah tersebut nantinya akan diserahkan dan dikelola langsung oleh unit Mahasiswa Sadar Infak dan Sedekah (Madaris) Unisa Yogyakarta.

Sinta menyebut bahwa konsep donasi botol plastik dalam ajang festival ini merupakan yang pertama kalinya diterapkan.