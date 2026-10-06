Pakar Hukum Menyoroti Penanganan Kasus Parkir Bolosego di Alkid Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Polresta Yogyakarta secara resmi menghentikan penyelidikan kasus dugaan pungli tarif parkir food truck milik Bolosego di kawasan Alun-Alun Kidul (Alkid) Yogyakarta.

Kasus ini sempat viral di media sosial setelah pemiliknya mencurahkan keberatan atas besaran nominal tarif parkir yang dianggap tidak wajar.

Dengan dihentikannya penyelidikan tersebut, pengelola parkir dinyatakan bebas dari sanksi karena dinilai tidak terbukti melakukan unsur pidana pemerasan atau pungutan liar.

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Menanggapi hal tersebut, pakar hukum Universitas Widya Mataram (UWM) Hartanto berpandangan bahwa secara unsur pidana keputusan kepolisian tersebut memang beralasan.

Kendati demikian, ia menilai bukan berarti pungutan tersebut sah secara hukum atau seluruh aspek permasalahannya tertutup begitu saja.

Dosen mata kuliah hukum pidana UWM itu menyoroti bahwa persoalan ini bermula dari dasar kewenangan serta proses negosiasi awal yang kurang transparan antara pihak pengelola parkir dan pemilik usaha.

"Kemungkinan nilai Rp 6 juta dan proses negosiasi awal pihak Bolosego dengan juru parkir yang kurang clear. Jika diuji dari hukum pidana, tampaknya tidak masuk unsurnya. Lebih masuk unsur hukum perdata atau sebenarnya ini masalah sosial bernuansa ekonomi," ujar Hartanto, Senin (5/10).

Menurutnya, untuk mengkategorikan suatu tindakan sebagai pungutan liar atau pemerasan secara pidana, harus ada unsur kesengajaan berupa ancaman maupun paksaan yang jelas saat proses tawar-menawar terjadi.