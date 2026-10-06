Besok Ada Acara Besar di Malioboro, Penumpang Kereta Diimbau Datang Lebih Cepat

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta mengimbau kepada seluruh calon penumpang kereta api yang akan berangkat dari Stasiun Yogyakarta untuk datang lebih awal.

Imbauan ini dikeluarkan guna mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas akibat puncak peringatan Wayang Jogja Night Carnival (WJNC) 2026 atau HUT ke-270 Kota Yogyakarta yang digelar pada Rabu (7/10).

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih menjelaskan bahwa penutupan sejumlah ruas jalan di Kota Yogyakarta mulai pukul 15.30 WIB untuk mendukung pelaksanaan WJNC 2026 berpotensi menimbulkan kemacetan di akses menuju stasiun.

?"Kami mengimbau kepada seluruh calon penumpang yang akan berangkat dari Stasiun Yogyakarta agar datang lebih awal sehingga memiliki waktu yang cukup untuk menuju stasiun, melakukan proses pemeriksaan, dan naik ke kereta api sesuai jadwal," kata Feni, Selasa (6/10).

Terlebih lagi, event tahunan yang berlangsung dari Jalan Malioboro hingga Titik Nol Kilometer tersebut diperkirakan akan dihadiri hingga 60.000 partisipan.

Sebagai langkah antisipasi nyata, KAI Daop 6 telah proaktif mengirimkan pesan pengingat melalui WhatsApp dan SMS blast kepada para calon penumpang yang terdaftar dalam manifes perjalanan tanggal 7 Oktober tersebut.

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Langkah ini diambil agar para penumpang dapat memperhitungkan waktu perjalanan dengan baik sebelum menuju ke area stasiun.

Selain memperhitungkan waktu tempuh di jalan raya, masyarakat juga diminta mengalokasikan waktu yang cukup untuk proses masuk stasiun (boarding) serta aktif memantau perkembangan arus lalu lintas.