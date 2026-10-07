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SIM Keliling dan Satpas di Yogyakarta Hari Ini, Rabu 7 Oktober 2026

Rabu, 07 Oktober 2026 – 07:34 WIB
SIM Keliling dan Satpas di Yogyakarta Hari Ini, Rabu 7 Oktober 2026 - JPNN.com Jogja
Ilustrasi Jadwal SIM keliling di Jogja hari ini. Foto: Polda Metro Jaya

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Yogyakarta dan sekitarnya yang berencana melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) pada hari ini, Rabu, 7 Oktober 2026, berikut adalah informasi lengkap mengenai jadwal pelayanan di berbagai titik wilayah Polresta Yogyakarta, Polresta Sleman, hingga Polres Gunungkidul.

Pastikan Anda memeriksa lokasi dan jam operasional yang sesuai sebelum mendatangi tempat pelayanan.

1. Jadwal Pelayanan Wilayah Polresta Yogyakarta
Satpas Polresta Yogyakarta: Buka pukul 08.00 – 12.00 WIB.
SIM Keliling SIMON PALACE ALKID (Alun-Alun Kidul): Beroperasi pukul 08.00 – 12.00 WIB.
Drive Thru SIJIDTU & Mall Pelayanan Publik (MPP) Balai Kota: Beroperasi pukul 08.00 – 12.00 WIB.

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2. Jadwal Pelayanan Wilayah Polresta Sleman
Satpas Polresta Sleman: Buka pukul 08.00 – 11.00 WIB.
Mall Pelayanan Publik (MPP) Sleman: Hari ini terdapat jadwal pelayanan khusus pada Rabu, 7 Oktober 2026 pukul 08.00 – 11.00 WIB.

3. Jadwal Pelayanan Wilayah Polres Gunungkidul
Satpas Polres Gunungkidul: Buka pukul 08.00 – 11.00 WIB.
SIMPITU (SIM Patuk di Toserba Sambipitu): Hadir hari ini di Toserba Sambipitu, Patuk mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai.

Layanan SIM Keliling umumnya diperuntukkan khusus bagi perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih aktif masa berlakunya.

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Jangan lupa membawa kelengkapan dokumen seperti KTP asli beserta fotokopi, SIM lama, surat keterangan sehat, serta hasil uji psikologi. (mar3/jpnn)

Berikut ini jadwal lengkap pelayanan SIM keliling di Yogyakarta pada hari ini, Rabu 7 Oktober 2026.

Redaktur & Reporter : Januardi Husin

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