Lokasi Pelayanan Samsat di Bantul dan Kulon Progo Hari Ini, Rabu 7 Oktober 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda yang ingin mengurus pengesahan STNK, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan, maupun layanan administrasi lainnya, berikut adalah informasi lengkap mengenai titik layanan Samsat di wilayah Bantul dan Kulon Progo pada hari ini, Rabu 7 Oktober 2026.

1. Jadwal Pelayanan Samsat di Wilayah Bantul

Selain layanan reguler di kantor induk, Samsat Bantul menghadirkan layanan jemput bola dan titik corner strategis untuk memudahkan warga hari ini:

Samsat Induk Bantul:

Jam Pelayanan: 08.00 – 13.00 WIB

Jam Cek Fisik: 08.00 – 11.00 WIB

Jenis: Pajak 1 & 5 tahunan, Drive Thru, Balik Nama, Mutasi, STNK Hilang/Rusak, RUBENTINA, dan BPKB.

Samsat Pembantu Sewon:

Jam Pelayanan: 08.00 – 13.00 WIB (Cek fisik 08.00 – 11.00 WIB)

Samsat Corner BPD DIY: (Cabang Pembantu Piyungan, Srandakan, dan Kretek) pukul 08.00 – 12.00 WIB.

Samsat Desa: Kalurahan Wukirsari (Imogiri) & Kalurahan Argomulyo (Sedayu) pukul 08.00 – 12.00 WIB.

Samsat Corner MPP Bantul (DPMPTSP): Pukul 08.00 – 12.00 WIB.

Samsat Keliling: Hadir di Kapanewon Dlingo pukul 08.30 – 12.00 WIB.

Jempol Si Panda: Hari ini melayani di PT BRA Giwangan pukul 08.30 – 12.00 WIB.

Layanan Temaram (Sore/Malam): Beroperasi di Samsat Pembantu Sewon pukul 16.00 – 20.00 WIB.

2. Jadwal Pelayanan Samsat Keliling Kulon Progo (Program MITAYANI)

Bagi warga Kulon Progo, program layanan keliling MITAYANI hari ini menyambangi salah satu kapanewon di Nanggulan:

Lokasi Hari Ini: Kantor Kalurahan Banyuroto, Nanggulan

Jam Pelayanan: 09.00 – 11.00 WIB

Jenis Layanan:

Pembayaran pajak kendaraan tahunan

Penyelesaian tunggakan pajak

Blokir kendaraan yang sudah dijual

Persyaratan Utama: Membawa KTP dan STNK Asli.

Pastikan dokumen kelengkapan seperti identitas diri dan bukti kepemilikan kendaraan sudah dipersiapkan sebelumnya agar proses pelayanan berjalan lancar dan cepat. (mar3/jpnn)