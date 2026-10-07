60 Ribu Orang Bakal Menonton WJNC, Ratusan Petugas Kebersihan Siaga

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Wayang Jogja Night Carnival (WJNC) kembali digelar sebagai puncak perayaan HUT ke-270 Kota Yogyakarta pada Rabu (7/10) malam. Event ini bakal berlangsung di sepanjang kawasan Malioboro.

Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan sekitar 60 ribu pengunjung akan memadati kawasan pedestrian tersebut.

Oleh karena itu, persoalan sampah pascaacara menjadi perhatian pihak penyelenggara.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta Rajwan Taufiq mengatakan bahwa mereka bakal menerjunkan ratusan personel kebersihan.

"DLH menyiapkan 175 personel kebersihan, sepuluh truk dan 20 kendaraan roda tiga yang akan siaga membersihkan sampah WJNC," kata Rajwan, Selasa (6/10).

Koordinasi antarsektoral juga dilakukan untuk mengatasi persoalan sampah. Pihaknya nanti bekerja sama dengan UPT Cagar Budaya dan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta.

"Selesai WJNC langsung dibersihkan," kata alumnus APMD Yogyakarta tersebut.

Sejumlah fasilitas pendukung yang disediakan penyelenggara meliputi posko medis, toilet, tempat sampah dan lokasi parkir.