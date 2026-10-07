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60 Ribu Orang Bakal Menonton WJNC, Ratusan Petugas Kebersihan Siaga

Rabu, 07 Oktober 2026 – 07:50 WIB
60 Ribu Orang Bakal Menonton WJNC, Ratusan Petugas Kebersihan Siaga - JPNN.com Jogja
Masyarakat menyaksikan WJNC ke-9 pada 2024 di kawasan Tugu. Foto: Pemkot Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Wayang Jogja Night Carnival (WJNC) kembali digelar sebagai puncak perayaan HUT ke-270 Kota Yogyakarta pada Rabu (7/10) malam. Event ini bakal berlangsung di sepanjang kawasan Malioboro.

Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan sekitar 60 ribu pengunjung akan memadati kawasan pedestrian tersebut.

Oleh karena itu, persoalan sampah pascaacara menjadi perhatian pihak penyelenggara.

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Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta Rajwan Taufiq mengatakan bahwa mereka bakal menerjunkan ratusan personel kebersihan.

"DLH menyiapkan 175 personel kebersihan, sepuluh truk dan 20 kendaraan roda tiga yang akan siaga membersihkan sampah WJNC," kata Rajwan, Selasa (6/10).

Koordinasi antarsektoral juga dilakukan untuk mengatasi persoalan sampah. Pihaknya nanti bekerja sama dengan UPT Cagar Budaya dan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta.

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"Selesai WJNC langsung dibersihkan," kata alumnus APMD Yogyakarta tersebut.

Sejumlah fasilitas pendukung yang disediakan penyelenggara meliputi posko medis, toilet, tempat sampah dan lokasi parkir.

Petugas kebersihan akan disiagakan selema berlangsungnya acara WJNC karena jumlah penonton diperkirakan mencapai 60 ribu orang.
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TAGS   wjnc wayang Jogja Night Carnival DLH Kota Jogja petugas kebersihan hut ke-270 kota Yogyakarta wjnc 2026

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