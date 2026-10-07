Cara Menonton WJNC 2026 Naik Trans Jogja, Ada 5 Jalur

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-270 Kota Yogyakarta, Wayang Jogja Night Carnival (WJNC) 2026, resmi digelar pada 6–7 Oktober 2026 pukul 14.00–22.00 WIB.

Mengusung tema “Gana Kalajaya,” karnaval jalanan berbasis seni pertunjukan ini dipusatkan di kawasan Sumbu Filosofis Kota Yogyakarta, yakni Jalan Malioboro hingga Titik Nol Kilometer.

Selama acara berlangsung, rekayasa lalu lintas diberlakukan dan Bus Trans Jogja tidak melintasi Halte Malioboro 1, 2, dan 3. Arah utara dialihkan melalui Jalan Jlagran - Jalan Letjen Suprapto, sementara arah timur/selatan dialihkan melalui Jalan Mataram - Pakualaman.

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Bagi Anda yang ingin menyaksikan kemeriahan WJNC 2026 hari ini menggunakan transportasi publik, berikut adalah 5 jalur Trans Jogja yang dapat Anda gunakan beserta rutenya:

1. Jalur 1A

Rute Utama: Terminal Prambanan – TPB Edotel Kalasan 2 – RS Bhayangkara – Portable Pasar Kalasan – Cupuwatu – Halte Jl. Solo KR 2 – Halte TJ Bandara Adisucipto – Halte Hyundai – Halte Jl. Solo (Jayakarta) – Halte Janti Selatan (Bawah Jembatan) – Halte Ambarukmo – Halte Gedung Wanita – Halte LPP – Halte Superindo Urip Sumoharjo – Halte RS Bethesda – Halte Sudirman Bumiputera – Halte Mangkubumi 1 – Halte Mangkubumi 2 – Eks Menara Kopi (Utara) – Halte Kridosono – Eks Menara Kopi (Selatan).

2. Jalur 2A

Rute Utama: Terminal Condong Catur – TPB RRU Manggung – Monjali (Selatan) – Terminal Jombor – Monjali (Utara) – PDAM Monjali – SPBU Monjali (Timur) – Karangjati (Timur) – Batas Kota Jl. Monjali Timur – Halte A.M. Sangaji (Timur) – Pasar Kranggan (Timur) – Halte Mangkubumi 1 – Halte Mangkubumi 2 – Eks Menara Kopi (Utara) – Halte Kridosono – Eks Menara Kopi (Selatan).

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3. Jalur 3A

Rute Utama: Terminal Condong Catur – TPB RRU Manggung – Hokben Jakal (Timur) – TPB McD Jakal – Biologi UGM – Halte RS Sardjito (Timur) – FKG UGM (Utara) – Halte GIK UGM – TPB Panti Rapih – Halte Cik Di Tiro 1 – Halte Bulog – Halte Kridosono – Eks Menara Kopi (Selatan).

4. Jalur 6

Rute Utama: Park and Ride Gamping – PKU Gamping – Pasar Gamping (Utara) – Portabel BSI – TPB UMY 2 – TPB BRI UMY – TPB Universitas Alma Ata – Jadan 2 – TPB Kasihan – TPB Simpang Diklat DIY – TPB Gedung Madu Candhya 2 – SMAN 1 Kasihan (Barat) – TPB SMK Seni 2 – Pasar Legi Yogyakarta – Muallimin (Utara) – Portabel Tejokusuman (Tamansari) – Halte Ngabean.