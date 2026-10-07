Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Rabu 7 Oktober 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda yang ingin menikmati waktu luang di tengah pekan ini dengan menonton film di bioskop, berikut adalah informasi lengkap mengenai daftar film dan jam penayangan di berbagai bioskop wilayah Yogyakarta hari ini, Rabu 7 Oktober 2026.
1. Plaza Ambarrukmo XXI
Agensi Rumah Tangga (Semua Umur / 111 Menit)
Jam Tayang: 12:00, 14:15, 16:30
Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu? (R17+ / 93 Menit)
Jam Tayang: 12:15, 14:30, 18:45, 21:00
Other Mommy (R13+ / 103 Menit)
Jam Tayang: 12:25, 14:20, 16:15, 18:10, 20:05
Warga Rusun 609 (R17+ / 94 Menit)
Jam Tayang: 12:35, 14:40, 16:45, 18:50, 20:55
Resident Evil (R13+ / 186 Menit)
Jam Tayang: 12:45, 14:50, 16:55, 19:00, 21:05
Avengers Endgame: Encore
Jam Tayang: 16:45, 20:15
2. Empire XXI
Verity / Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu? (Semua Umur / 111 Menit)
Jam Tayang: 12:00, 14:20, 16:40, 19:00, 21:20
Daniel and the Fiery Furnace (R13+ / 108 Menit)
Jam Tayang: 12:10, 16:20
Avengers Endgame: Encore (R13+ / 186 Menit)
Jam Tayang: 12:20, 14:30, 16:40, 18:50, 21:00
Resident Evil (R17+ / 94 Menit)
Jam Tayang: 12:35, 16:05, 19:35
Other Mommy (R17+ / 93 Menit)
Jam Tayang: 13:20, 15:15, 17:10, 19:05, 21:00
Jam pemutaran tambahan: 14:25, 18:35, 20:30
3. Jogja City Mall (JCM) XXI
Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu? (R13+ / 115 Menit)
Jam Tayang: 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50
Agensi Rumah Tangga (R13+ / 103 Menit)
Jam Tayang: 12:20, 16:35, 18:45, 20:55
Avengers Endgame: Encore (R13+ / 186 Menit)
Jam Tayang: 12:25, 14:25, 16:25, 18:25, 20:25
Resident Evil (R17+ / 94 Menit)
Jam Tayang: 12:45, 16:10, 19:35
Other Mommy (R17+ / 93 Menit)
Jam Tayang: 12:55, 16:40, 20:25
Daniel and the Fiery Furnace (R13+ / 108 Menit)
Jam Tayang: 13:40, 15:30, 17:20, 19:10, 21:00
Fall 2: Deadpoint (R17+ / 97 Menit) — 14:30
Lobang Buaya: 309 Hari Sebelum Tragedi Berdarah (R17+ / 99 Menit) — 14:45 & 18:30
4. CGV Pakuwon Mall (Hartono Mall Yogyakarta)
Avengers Endgame: Encore (Action/Adventure, 186 Menit)
4DX (2D): 13:15, 18:50 (Rp 85.000)
Regular (2D): 15:00 (Rp 42.000)
ScreenX (2D): 16:15, 19:45 (Rp 52.000)
Velvet (2D): 17:40 (Rp 150.000)
Daniel and the Fiery Furnace (Drama, 108 Menit)
Regular (2D): 12:45, 18:35 (Rp 42.000)
Ibu Bagaimana Aku Tanpamu (Drama/Family, 111 Menit)
Regular (2D): 13:10, 17:35, 19:55 (Rp 42.000)
Chiikawa the Movie: The Secret of the Mermaid Island (Animation, 99 Menit)
Regular (2D): 15:30 (Rp 25.000)
Berikut ini jadwal bioskop di Yogyakarta hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Banyak film baru yang seru.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News