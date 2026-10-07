JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Rabu 7 Oktober 2026

Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Rabu 7 Oktober 2026

Rabu, 07 Oktober 2026 – 09:28 WIB
Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Rabu 7 Oktober 2026 - JPNN.com Jogja
Jadwal bioskop Jogja hari ini. Foto: Januardi/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda yang ingin menikmati waktu luang di tengah pekan ini dengan menonton film di bioskop, berikut adalah informasi lengkap mengenai daftar film dan jam penayangan di berbagai bioskop wilayah Yogyakarta hari ini, Rabu 7 Oktober 2026.

1. Plaza Ambarrukmo XXI
Agensi Rumah Tangga (Semua Umur / 111 Menit)
Jam Tayang: 12:00, 14:15, 16:30
Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu? (R17+ / 93 Menit)
Jam Tayang: 12:15, 14:30, 18:45, 21:00
Other Mommy (R13+ / 103 Menit)
Jam Tayang: 12:25, 14:20, 16:15, 18:10, 20:05
Warga Rusun 609 (R17+ / 94 Menit)
Jam Tayang: 12:35, 14:40, 16:45, 18:50, 20:55
Resident Evil (R13+ / 186 Menit)
Jam Tayang: 12:45, 14:50, 16:55, 19:00, 21:05
Avengers Endgame: Encore
Jam Tayang: 16:45, 20:15

2. Empire XXI
Verity / Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu? (Semua Umur / 111 Menit)
Jam Tayang: 12:00, 14:20, 16:40, 19:00, 21:20
Daniel and the Fiery Furnace (R13+ / 108 Menit)
Jam Tayang: 12:10, 16:20
Avengers Endgame: Encore (R13+ / 186 Menit)
Jam Tayang: 12:20, 14:30, 16:40, 18:50, 21:00
Resident Evil (R17+ / 94 Menit)
Jam Tayang: 12:35, 16:05, 19:35
Other Mommy (R17+ / 93 Menit)
Jam Tayang: 13:20, 15:15, 17:10, 19:05, 21:00
Jam pemutaran tambahan: 14:25, 18:35, 20:30

Baca Juga:

3. Jogja City Mall (JCM) XXI
Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu? (R13+ / 115 Menit)
Jam Tayang: 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50
Agensi Rumah Tangga (R13+ / 103 Menit)
Jam Tayang: 12:20, 16:35, 18:45, 20:55
Avengers Endgame: Encore (R13+ / 186 Menit)
Jam Tayang: 12:25, 14:25, 16:25, 18:25, 20:25
Resident Evil (R17+ / 94 Menit)
Jam Tayang: 12:45, 16:10, 19:35
Other Mommy (R17+ / 93 Menit)
Jam Tayang: 12:55, 16:40, 20:25
Daniel and the Fiery Furnace (R13+ / 108 Menit)
Jam Tayang: 13:40, 15:30, 17:20, 19:10, 21:00
Fall 2: Deadpoint (R17+ / 97 Menit) — 14:30
Lobang Buaya: 309 Hari Sebelum Tragedi Berdarah (R17+ / 99 Menit) — 14:45 & 18:30

4. CGV Pakuwon Mall (Hartono Mall Yogyakarta)
Avengers Endgame: Encore (Action/Adventure, 186 Menit)
4DX (2D): 13:15, 18:50 (Rp 85.000)
Regular (2D): 15:00 (Rp 42.000)
ScreenX (2D): 16:15, 19:45 (Rp 52.000)
Velvet (2D): 17:40 (Rp 150.000)

Daniel and the Fiery Furnace (Drama, 108 Menit)
Regular (2D): 12:45, 18:35 (Rp 42.000)

Baca Juga:

Ibu Bagaimana Aku Tanpamu (Drama/Family, 111 Menit)
Regular (2D): 13:10, 17:35, 19:55 (Rp 42.000)

Chiikawa the Movie: The Secret of the Mermaid Island (Animation, 99 Menit)
Regular (2D): 15:30 (Rp 25.000)

Berikut ini jadwal bioskop di Yogyakarta hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Banyak film baru yang seru.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   bioskop Jogja jadwal bioskop hari ini jadwal bioskop jogja hari ini jadwal film bioskop hari ini jadwal bioskop amplaz empire xxi jadwal bioskop pakuwon mall transmart maguwo

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU