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Kasus ISPA di Sleman Melonjak 2 Bulan Terakhir

Rabu, 07 Oktober 2026 – 16:29 WIB
Kasus ISPA di Sleman Melonjak 2 Bulan Terakhir - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Kasus ISPA di Sleman melonjak dalam dua bulan terakhir. Foto: Ricardo/JPNN.com

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) melonjak dalam dua bulan terakhir.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, pada periode Januari hingga September ISPA di Bumi Sembada mencapai 13.313 kasus.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Sleman Raditya Kusuma Tejamurti mengatakan bahwa lonjakan kasus ISPA mulai terjadi pada Agustus 2026.

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"Mulai naik pada Agustus. Selama sembilan bulan ini tertinggi pada September," kata Radit, Rabu (7/10).

Menurut mantan kepala Puskesmas Minggir tersebut, secara umum kelompok rentan terhadap ISPA di antaranya bayi, anak-anak dan lansia.

Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Khamidah Yuliati mengatakan bahwa lonjakan kasus ISPA biasanya terjadi memasuki masa pancaroba.

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Khamidah menyebut saat peralihan musim hujan ke musim kemarau virus ikut terbawa bersama debu sehingga penularan terjadi begitu cepat melalui udara.

"Apalagi sekarang ini dibarengi dengan suhu yang sangat panas siang hari dan dingin saat dini hari. Lamanya hujan yang tak turun di DIY menyebabkan debu disertai virus ISPA ikut beterbangan. Maka, penularan ISPA yang bersifat airbone menjadi lebih cepat terjadi," kata Khamidah.

Kasus ISPA di Sleman melonjak dalam dua bulan terakhir. Masyarakat diminta menerapkan pola hidup sehat.
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