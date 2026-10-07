KKMP Yogyakarta Didorong Mengembangkan Potensi Lokal

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta mendorong Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) memaksimalkan potensi bisnis lokal masing-masing agar tidak hanya mengandalkan dukungan pemerintah daerah.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan bahwa KKMP harus mengembangkan bisnisnya dengan memperluas jejaring, baik ke organisasi perangkat daerah (OPD), perhotelan hingga sekolah.

"Salah satu potensi yang dapat dikembangkan adalah batik Segoro Amarto. Saya mendorong koperasi yang memproduksi batik untuk terus berproduksi dan mendapatkan pasar yang jelas,” kata Hasto, Rabu (7/10).

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Selain batik, produk air mineral dalam kemasan merek AYO dan brown sugar juga didorong menggunakan sistem reseller.

Kemudian, menjamurnya hotel di Kota Yogyakarta menjadi peluang kerja sama bagi KKMP.

“Temukan hotelnya sama kelompoknya, terus deal. Konkret. Beli brown sugar hotel belinya ke salah satu koperasi,” ujarnya.

Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah (Perinkop UKM) Kota Yogyakarta Tri Karyadi Riyanto Raharjo mengatakan ada empat KKMP yang telah menjalankan bisnisnya dan sudah memiliki omzet.

“Potensi-potensi lokal di masing-masing KKMP belum bisa tereksplor dengan optimal. Harapannya dengan adanya potensi lokal seperti pertanian, kampung wisata dan sebagainya, bisa didukung pemerintah melalui satgas-satgas OPD,” kata Tri. (mcr25/jpnn)