Pemkab Bantul Putus Kontrak 10 PPPK Paruh Waktu, Ini Penyebabnya

jogja.jpnn.com, BANTUL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja bagi sepuluh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Keputusan ini diambil berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh, termasuk aspek kedisiplinan dan kinerja.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menjelaskan bahwa dari total 3.335 PPPK paruh waktu yang seharusnya mendapatkan perpanjangan kontrak untuk satu tahun ke depan, tetapi hanya 3.325 orang dinyatakan lolos evaluasi.

Sedangkan sepuluh pegawai lainnya terpaksa diputus kontraknya karena berbagai alasan spesifik.

Halim memaparkan perincian alasan kesepuluh PPPK paruh waktu itu tidak diperpanjang kontraknya, yaitu karena memasuki batas usia pensiun (BUP) tiga orang, mengundurkan diri empat orang, meninggal dunia satu orang, dan dua lainnya karena penilaian kinerja yang dianggap kurang.

"Sebagai bagian dari Aparatur Pemkab Bantul, tentulah evaluasi itu selalu dan senantiasa terus dilakukan. Tidak hanya PPPK paruh waktu, PPPK penuh waktu, ASN juga tidak luput dari evaluasi ini," ujar Halim saat menghadiri Apel PPPK Paruh Waktu di Lapangan Paseban, Bantul, Rabu (7/10).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bantul mengingatkan seluruh aparatur agar senantiasa menjaga integritas serta memberikan kinerja terbaik.

Seluruh rekam jejak kerja para pegawai kini telah terintegrasi secara digital melalui sistem SAFA ASN.