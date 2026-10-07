Soal Alih Status PPPK Paruh Waktu, Ada yang Ditunggu Pemkab Bantul

jogja.jpnn.com, BANTUL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), hingga kini belum menerima informasi maupun instruksi resmi dari pemerintah pusat terkait wacana pengangkatan seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai alih status tersebut sejauh ini baru sebatas rumor yang beredar di media sosial dan pemberitaan publik.

Menurutnya, belum ada diskusi formal ataupun surat resmi yang masuk ke meja pemerintah daerah.

"Sampai hari ini belum ada surat secara resmi. Itu pembicaraan di media sosial, rumor yang ada di luar sana," kata Halim seusai memimpin Apel PPPK Paruh Waktu di Lapangan Paseban, Bantul, Rabu (7/10).

Jika memang betul akan ada peralihan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, Halim berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan dari sisi penganggaran.

"Bahkan, pembicaraan formal soal itu tidak ada. Informasi resmi saja belum ada, apalagi instruksi," ujarnya.

Halim mengatakan pemerintah daerah harus merogoh kocek hingga puluhan miliar rupiah untuk menggaji PPPK paruh waktu.

Jika ada bantuan dari pemerintah pusat, dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bantul dapat dialihkan secara lebih optimal untuk program-program kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, serta pembangunan infrastruktur.