JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Soal Alih Status PPPK Paruh Waktu, Ada yang Ditunggu Pemkab Bantul

Soal Alih Status PPPK Paruh Waktu, Ada yang Ditunggu Pemkab Bantul

Rabu, 07 Oktober 2026 – 17:30 WIB
Soal Alih Status PPPK Paruh Waktu, Ada yang Ditunggu Pemkab Bantul - JPNN.com Jogja
PPPK di Bantul. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, BANTUL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), hingga kini belum menerima informasi maupun instruksi resmi dari pemerintah pusat terkait wacana pengangkatan seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai alih status tersebut sejauh ini baru sebatas rumor yang beredar di media sosial dan pemberitaan publik.

Menurutnya, belum ada diskusi formal ataupun surat resmi yang masuk ke meja pemerintah daerah.

Baca Juga:

"Sampai hari ini belum ada surat secara resmi. Itu pembicaraan di media sosial, rumor yang ada di luar sana," kata Halim seusai memimpin Apel PPPK Paruh Waktu di Lapangan Paseban, Bantul, Rabu (7/10).

Jika memang betul akan ada peralihan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, Halim berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan dari sisi penganggaran.

"Bahkan, pembicaraan formal soal itu tidak ada. Informasi resmi saja belum ada, apalagi instruksi," ujarnya.

Baca Juga:

Halim mengatakan pemerintah daerah harus merogoh kocek hingga puluhan miliar rupiah untuk menggaji PPPK paruh waktu.

Jika ada bantuan dari pemerintah pusat, dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bantul dapat dialihkan secara lebih optimal untuk program-program kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, serta pembangunan infrastruktur.

Saat ini santer beredar isu tentang wacana peralihan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Pemkab Bantul menunggu informasi resmi dari pemerintah pusat.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   PPPK paruh waktu pppk penuh waktu alih status pppk paruh waktu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ASN Bantul PPPK Pemkab Bantul Bupati Bantul

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU