Epson Rilis SureColor V4000, Printer UV Flatbed untuk Solusi Bisnis Profesional

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Epson Indonesia kembali memperkuat posisinya di industri teknologi pencetakan profesional dengan meluncurkan Epson SureColor V4000.

Printer UV flatbed terbaru ini hadir untuk menjawab tren pasar di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik yang kian dinamis, di mana permintaan terhadap produk personalisasi, signage, serta displai kustom dengan waktu pengerjaan singkat terus meningkat.

Hadir sebagai pelengkap seri SureColor V-Series, perangkat ini dirancang khusus untuk membantu pelaku usaha membawa proses produksi secara mandiri (in-house), menekan ketergantungan pada pihak ketiga, serta mendongkrak efisiensi operasional tanpa mengorbankan kualitas.

Printer SureColor V4000 Mendukung ukuran cetak hingga A1+ serta media kaku (rigid) dengan ketebalan mencapai 20 cm.

Printer ini memungkinkan pengguna mencetak langsung pada berbagai medium, mulai dari signage, display graphics, hingga aksesori seperti casing ponsel dan notebook. Meskipun menawarkan area cetak luas, desain bodinya tetap ringkas untuk mengoptimalkan efisiensi ruang produksi.

Produk terbaru itu juga mengandalkan sistem 10 warna tinta, termasuk grey, red, white, dan varnish. Kombinasi ini memberikan rentang warna (gamut) yang luas, gradasi halus, serta minim grain.

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Printer ini andal dalam mencetak teks kecil hingga ukuran 2-point dan garis halus dengan presisi tinggi. Kehadiran tinta putih dan varnish turut membuka peluang kreasi efek tekstur, glossy, serta cetak berlapis untuk nilai tambah produk.

Produktivitas Tinggi dan Operasional Praktis

Menawarkan kecepatan cetak hingga 4,6 meter persegi per jam. Dengan area flatbed A1+ yang luas, operator dapat mencetak beberapa produk atau papan sekaligus dalam satu proses.