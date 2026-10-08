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Update Layanan SIM Keliling Yogyakarta Hari Ini, Kamis 8 Oktober 2026

Kamis, 08 Oktober 2026 – 06:46 WIB
Update Layanan SIM Keliling Yogyakarta Hari Ini, Kamis 8 Oktober 2026 - JPNN.com Jogja
Pelayanan SIM Keliling. Foto : Ricardo/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berencana memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) pada Kamis, 8 Oktober 2026, berikut adalah perincian lengkap jadwal dan lokasi layanan SIM Keliling serta Satpas yang beroperasi hari ini.

1. Wilayah Polresta Yogyakarta
Bagi warga Kota Yogyakarta, layanan perpanjangan SIM tersedia di beberapa titik strategis dengan jam operasional sebagai berikut:
Satpas Polresta Yogyakarta: Pukul 08.00 – 12.00 WIB
SIM Keliling SIMON PALACE ALKID (Alun-Alun Kidul): Pukul 08.00 – 12.00 WIB
Drive Thru SIJIDTU & Mall Pelayanan Publik (MPP) Balai Kota: Pukul 08.00 – 12.00 WIB

2. Wilayah Polresta Sleman
Untuk warga Kabupaten Sleman, hari ini terdapat layanan khusus di Mal Pelayanan Publik (MPP) selain pelayanan reguler di kantor utama:
Satpas Polresta Sleman: Pukul 08.00 – 11.00 WIB
Mall Pelayanan Publik (MPP) Sleman: Pukul 08.00 – 11.00 WIB (Hari ini beroperasi)

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3. Wilayah Polres Gunungkidul
Khusus wilayah Gunungkidul, hari ini terdapat program jemput bola layanan SIM Masuk Desa (SIMMADE):
Satpas Polres Gunungkidul: Pukul 08.00 – 11.00 WIB
SIMMADE (SIM Masuk Desa):
Lokasi: Balai Kalurahan Siraman, Wonosari
Jam Operasional: Pukul 09.00 WIB – Selesai

Pastikan Anda membawa kelengkapan dokumen yang diperlukan seperti KTP asli beserta fotokopi, SIM lama yang akan diperpanjang, serta surat keterangan sehat jasmani dan rohani. (mar3/jpnn)

Berikut ini jadwal lengkap pelayanan SIM keliling di Sleman, Kota Jogja dan Gunungkidul pada hari ini, Kamis 8 Oktober 2026.

Redaktur & Reporter : Januardi Husin

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