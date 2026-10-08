Pemkab Sleman Koordinasi dengan BBWS untuk Menormalisasi Jalan Selokan Mataram

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Pemerintah Kabupaten Sleman bakal menormalisasi Jalan Selokan Mataram di Padukuhan Santren, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok.

Normalisasi dilakukan dengan melebarkan ruas jalan dari Jembatan Gajah Wong hingga Jalan Affandi atau Gejayan.

Kepala Bidang Bina Marga DPUPKP Kabupaten Sleman Suparman mengatakan dalam mengupayakan normalisasi jalan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak.

"Kami sudah berkoordinasi karena itu kan selama ini jalan inspeksi. Jadi, bukan untuk kendaraan berat. Untuk salurannya juga bukan untuk beban kendaraan berat. Nanti kami perlu pembebasan ke arah sisi luar dari selokan itu," kata Parman, Selasa (6/10).

Menurut dia, kontruksi normalisasi jalan nantinya bakal diupayakan agar tidak mengganggu kanal air tersebut.

Sedangkan terkait proses pembebasan lahan untuk pelebaran jalan akan dianggarkan tahun depan.

Ia menyebutkan bahwa sebelas bidang lahan akan terdampak proyek pelebaran jalan inspeksi tersebut.

"Semua ada bangunannya dan makam yang perlu kami relokasi," ujarnya.