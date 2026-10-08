Panduan Rute Trans Jogja Dari Terminal Condongcatur Menuju Terminal Giwangan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat maupun wisatawan yang ingin bepergian melintasi Kota Yogyakarta menggunakan moda transportasi publik, Trans Jogja Jalur 3A menjadi salah satu andalan utama.

Rute melingkar (loop) ini menghubungkan berbagai titik penting, mulai dari kawasan pendidikan di utara, pusat perbelanjaan dan wisata Malioboro, hingga berakhir di Terminal Giwangan.

Berikut adalah daftar lengkap perhentian atau Titik Pemberhentian Bus (TPB) serta halte yang dilewati oleh Trans Jogja Jalur 3A khusus untuk perjalanan dari Terminal Condongcatur menuju Terminal Giwangan:

1. Dari Terminal Condongcatur Menuju Kawasan Kampus & Pusat Kota

Perjalanan dimulai dari titik utara Sleman, melewati kawasan kampus utama Universitas Gadjah Mada (UGM) hingga jantung Kota Yogyakarta:

Terminal Condong Catur

TPB RRU Manggung

Hokben Jakal (Timur)

TPB McD Jakal

Biologi UGM

Halte RS Sardjito (Timur)

FKG UGM (Utara)

Halte GIK UGM

TPB Panti Rapih

Halte Cik Di Tiro 1

Halte Bulog

Halte Kridosono

2. Melintasi Sumbu Filosofis & Kawasan Malioboro

Bus kemudian melanjutkan perjalanan menyusuri kawasan legendaris Malioboro hingga bergeser ke arah barat daya kota:

Eks Menara Kopi (Selatan)

Halte Malioboro 1

Halte Malioboro 2 (Kepatihan)

Halte Malioboro 3

KHA Dahlan (Selatan)

Halte Ngabean

Portable Tamansari

3. Menuju Wilayah Selatan & Terminal Giwangan

Dari kawasan Tamansari, rute berputar ke arah selatan melalui perbentengan Keraton (Plengkung Gading) sebelum akhirnya tiba di Terminal Giwangan:

TPB MT Haryono 1 (Jokteng Kulon)

TPB Jl. Mayjen Sutoyo (Plengkung Gading)

Halte Kol. Sugiono 1 (Pujokusuman)

TPB Lowanu

TPB UNU Yogyakarta

TPB Widya Wiwaha 1

TPB Sorogenen (Wirosaban)

TPB Tegal Turi 1

TPB Gudang SGM 2

TPB Pasar Giwangan 2

Terminal Giwangan (Titik transit utama bagian selatan)

Sebagai catatan rute melingkar penuh (loop service), perjalanan bus dari Terminal Giwangan nantinya akan terus melanjutkan rute kembali ke utara lewat kawasan JEC, ring road timur, hingga kembali ke Terminal Condongcatur. Pastikan untuk selalu menyiapkan kartu uang elektronik atau saldo pembayaran Trans Jogja sebelum naik. (mar3/jpnn)