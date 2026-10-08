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Makna Mendalam di Balik Tema Ganakalajaya WJNC 2026

Kamis, 08 Oktober 2026 – 12:15 WIB
Makna Mendalam di Balik Tema Ganakalajaya WJNC 2026 - JPNN.com Jogja
Pergelaran Wayang Jogja Night Carnival tahun 2026. Foto: Humas Pemda DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Wayang Jogja Night Carnival (WJNC) sukses digelar di sepanjang Malioboro hingga Titik Nol Kilometer, Kota Yogyakarta pada Rabu (7/10) malam.

Acara yang menjadi puncak hari ulang tahun (HUT) Kota Yogyakarta tersebut menampilkan kreasi dari 14 kemantren dan delegasi penampil luar daerah.

Kemantren yang berpartisipasi dalam memeriahkan WJNC yaitu Kotagede, Gedongtengen, Pakualaman, Kraton, Umbulharjo, Mantrijeron, Mergangsan, Jetis, Danurejan, Wirobrajan, Gondomanan, Tegalrejo, Gondokusuman dan Ngampilan.

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Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengungkapkan makna Ganakalajaya yang menjadi tema pergelaran WJNC tahun ini.

“Gana dimaknai sebagai kekuatan masyarakat, Kala sebagai tantangan zaman dan jaya sebagai kejayaan bersama,” kata Hasto.

Menurut Hasto, tema tersebut selaras pula dengan tema HUT ke-270 Kota Yogyakarta yaitu Otentik Konkret.

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"Semangat kali ini adalah bagaimana membuat nilai-nilai yang autentik itu menjadi konkret, bisa dinikmati oleh warga masyarakat sehingga hari ini kami mengambil tagline dengan Otentik dan Konkret,” ujarnya.

Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X mengatakan penampilan peserta di WJNC dengan beragam tradisi dan kisah leluhur sehingga nilai-nilai filosofi bisa dikenal dan dihayati masyarakat.

Wayang Jogja Night Carnival dengan tema Ganakalajaya sukses digelar malam tadi. Ribuan orang memadati kawasan Malioboro.
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TAGS   wjnc Hasto Wardoyo Jogja Ganakalajaya wjnc 2026 tema wjnc 2026 hut kota yogyakarta

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