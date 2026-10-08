Petugas Kebersihan Angkut 1 Ton Sampah dari Acara WJNC, Didominasi Anorganik
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Wayang Jogja Night Carnival (WJNC) sukses digelar di sepanjang Malioboro hingga Titik Nol Kilometer, Kota Yogyakarta pada Rabu (7/10) malam.
Acara yang menjadi puncak hari ulang tahun (HUT) Kota Yogyakarta tersebut menampilkan kreasi dari 14 kemantren dan delegasi penampil luar daerah.
Ribuan orang memadati kawasan Malioboro dari utara hingga ke Titik Nol Kilometer membuat tumpukan sampah tidak terhindarkan.
Masyarakat tumpah ruah menyaksikan acara puncak Hari Ulang Tahun ke-270 Kota Yogyakarta tersebut.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta Rajwan Taufiq mengatakan total ada 175 petugas yang diterjunkan untuk memastikan kawasan Sumbu Filosofi tersebut kembali bersih.
Selain petugas kebersihan, DLH Yogyakarta juga didukung empat armada truk dan 20 kendaraan roda tiga untuk mengangkut sampah kegiatan WJNC.
"Dalam waktu 45 menit setelah selesai acara, kondisi tempat acara sudah bersih kembali," kata Rajwan, Kamis (8/10).
Selanjutnya sampah yang terkumpul diangkut lalu dibawa ke tempat pengolahan sampah.
Ratusan petugas kebersihan bekerja keras setelah acara Wayang Jogja Night Carnival. Total ada satu ton sampah dampak kegiatan malam tadi.
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