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Dilanda Kekeringan, Siswa hingga Guru di Dusun Geger Bantul Gelar Salat Istisqa

Kamis, 08 Oktober 2026 – 16:36 WIB
Dilanda Kekeringan, Siswa hingga Guru di Dusun Geger Bantul Gelar Salat Istisqa - JPNN.com Jogja
Warga, guru dan siswa di Dusun Geger, Seloharjo, Pundong, Kabupaten Bantul menggelar solat istisqa pada Rabu (7/10). Foto: Lazismu Kotagede

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Warga Dusun Geger, Kalurahan Seloharjo, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar salat Istisqa pada Rabu (7/10) untuk memohon hujan kepada Tuhan YME. 

Salat Istisqa itu digelar oleh guru, siswa hingga masyarakat sekitar karena musim kemarau yang berdampak pada kekeringan di Dusun Geger.

Wakil Kepala dan Fundraising Lazismu Kotagede Syam mengatakan bahwa salat Istisqa dilaksanakan pukul 07.15 WIB dengan diikuti sekitar 130 jemaah.

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Salat sunah dua rakaat itu kemudian dilanjutkan dengan khotbah.

"Kami menginisiasi salat Istisqa karena kemarau yang panjang, mata air mengering serta anak-anak sekolah harus bertayamum karena keterbatasan dan penghematan air yang ada," kata Syam, Kamis (8/10).

Menurutnya, salat Istisqa diadakan sebagai upaya memohon turunnya hujan sesuai dengan syariat Islam. Salat dilaksanakan dua rakaat dengan tujuh kali takbir di rakaat awal dan lima kali takbir di rakaat kedua.

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"Dusun Geger terletak di Bantul, tetapi bagian pegunungan dan akses jalannya juga cukup terjal," katanya. 

Kekeringan yang dialami warga sudah cukup lama, bahkan mata air yang yang digunakan selama ini mulai mengering. Kondisi ini membuat warga harus bijak dalam penggunaan air. (mcr25/jpnn)

Ratusan jemaah yang terdiri dari siswa, guru hingga warga mengikuti salat Istisqa yang diinisiasi Lazismu Kotagede.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

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TAGS   hujan salat memohon hujan Pundong Bantul kekeringan solat istisqa kemarau jogja kemarau bantul

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