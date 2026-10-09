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Jadwal SIM Keliling di Jogja Hari Ini, Jumat 9 Oktober 2026

Jumat, 09 Oktober 2026 – 08:39 WIB
Jadwal SIM Keliling di Jogja Hari Ini, Jumat 9 Oktober 2026 - JPNN.com Jogja
Ilustrasi Jadwal SIM keliling di Yogyakarta. Foto: Polda Metro Jaya

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga masyarakat di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya yang ingin memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM), berikut adalah informasi resmi jadwal pelayanan SIM Keliling, Satpas, serta layanan jemput bola untuk hari ini, Jumat 9 Oktober 2026.

Pastikan Anda memeriksa lokasi dan jam operasional masing-masing layanan agar proses perpanjangan SIM Anda berjalan lancar.

1. Polresta Yogyakarta
Bagi warga Kota Yogyakarta, pelayanan penerbitan dan perpanjangan SIM pada hari Jumat tersebar di beberapa titik strategis:
Satpas Polresta Yogyakarta
Jam Operasional: 08.00 – 11.00 WIB
SIM Keliling SIMON PALACE ALKID (Alun-Alun Kidul)
Jam Operasional: 08.00 – 12.00 WIB
Drive Thru SIJIDTU & Mall Pelayanan Publik (MPP) Balai Kota
Jam Operasional: 08.00 – 12.00 WIB

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2. Polresta Sleman
Untuk wilayah Kabupaten Sleman, pelayanan hari ini tersedia di Satpas induk serta layanan di Mall Pelayanan Publik:
Satpas Polresta Sleman
Jam Operasional: 08.00 – 11.00 WIB
Mall Pelayanan Publik (MPP) Sleman
Jam Operasional: 08.00 – 11.00 WIB (Catatan: Hari ini, Jumat 9 Oktober 2026, layanan MPP Sleman terjadwal beroperasi)

3. Polres Gunungkidul
Bagi masyarakat di Kabupaten Gunungkidul yang hendak mengurus perpanjangan SIM, Polres Gunungkidul menghadirkan layanan khusus di terminal:
Satpas Polres Gunungkidul
Jam Operasional: 08.00 – 10.00 WIB
SIM Station (Terminal Dhaksinarga Wonosari)
Jam Operasional: 09.00 WIB – Selesai

Layanan SIM Keliling dan Satpas di atas hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masa berlakunya hampir habis.

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Jika SIM Anda sudah lewat masa berlakunya (kadaluarsa), wajib diproses melalui mekanisme pembuatan SIM baru di Satpas induk wilayah masing-masing.

Jangan lupa membawa kelengkapan dokumen seperti KTP asli beserta fotokopinya, SIM lama, surat keterangan sehat jasmani, dan hasil tes psikologi. (mar3/jpnn)

Berikut ini jadwal lengkap pelayanan SIM Keliling di Kota Yogyakarta, Sleman dan Gunungkidul pada hari ini, Jumat 9 Oktober 2026.

Redaktur & Reporter : Januardi Husin

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