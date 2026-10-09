Jadwal SIM Keliling di Jogja Hari Ini, Jumat 9 Oktober 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga masyarakat di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya yang ingin memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM), berikut adalah informasi resmi jadwal pelayanan SIM Keliling, Satpas, serta layanan jemput bola untuk hari ini, Jumat 9 Oktober 2026.

Pastikan Anda memeriksa lokasi dan jam operasional masing-masing layanan agar proses perpanjangan SIM Anda berjalan lancar.

1. Polresta Yogyakarta

Bagi warga Kota Yogyakarta, pelayanan penerbitan dan perpanjangan SIM pada hari Jumat tersebar di beberapa titik strategis:

Satpas Polresta Yogyakarta

Jam Operasional: 08.00 – 11.00 WIB

SIM Keliling SIMON PALACE ALKID (Alun-Alun Kidul)

Jam Operasional: 08.00 – 12.00 WIB

Drive Thru SIJIDTU & Mall Pelayanan Publik (MPP) Balai Kota

Jam Operasional: 08.00 – 12.00 WIB

2. Polresta Sleman

Untuk wilayah Kabupaten Sleman, pelayanan hari ini tersedia di Satpas induk serta layanan di Mall Pelayanan Publik:

Satpas Polresta Sleman

Jam Operasional: 08.00 – 11.00 WIB

Mall Pelayanan Publik (MPP) Sleman

Jam Operasional: 08.00 – 11.00 WIB (Catatan: Hari ini, Jumat 9 Oktober 2026, layanan MPP Sleman terjadwal beroperasi)

3. Polres Gunungkidul

Bagi masyarakat di Kabupaten Gunungkidul yang hendak mengurus perpanjangan SIM, Polres Gunungkidul menghadirkan layanan khusus di terminal:

Satpas Polres Gunungkidul

Jam Operasional: 08.00 – 10.00 WIB

SIM Station (Terminal Dhaksinarga Wonosari)

Jam Operasional: 09.00 WIB – Selesai

Layanan SIM Keliling dan Satpas di atas hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masa berlakunya hampir habis.

Jika SIM Anda sudah lewat masa berlakunya (kadaluarsa), wajib diproses melalui mekanisme pembuatan SIM baru di Satpas induk wilayah masing-masing.

Jangan lupa membawa kelengkapan dokumen seperti KTP asli beserta fotokopinya, SIM lama, surat keterangan sehat jasmani, dan hasil tes psikologi. (mar3/jpnn)